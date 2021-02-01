跑外送月薪9萬幹嘛放棄？「驚人原因」抖出 同行全認了
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 10:45:46
外送平台近幾年崛起，不少人只要在家動動手指頭，美味餐點就會送到府上，而此一懶人商機也創造不少就業機會，不少人都紛紛投入「外送員」的行列。不過，近日就有網友分享「外送全職與兼職的差別」，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「今天分享一個跑外送從正職轉兼職單親爸爸的故事，他是我的鄰居，跑外送正職月收入大概8萬至9萬，月休兩天，有時候甚至沒有休息，每天工作12小時至14小時」。「後來我介紹他去我朋友運輸業的，月薪3萬5，月休9天，剛開始他很排斥覺得錢差太多了，跑了2個月他才驚覺外送的隱形成本太大了，9萬根本是虛的，跟一般工作四、五萬差不多，而且工時超長，現在他下班或放假加減跑，一個月也有兩萬五，感覺輕鬆很多，而且發現車子跟油錢都省很多，這些都是當初沒發現的，傻傻跑以為賺很多，但根本沒有」。貼文一出，引發許多同行回應「真的是兼職比較好，時間成本太高」、「假期是最可怕的隱形成本」、「跑外送最大成本還是在機車維修上，太操勞常常什麼都要換」、「那種工時1天12H起跳的，長期下來你就知道了...」、「身體健康也是超可怕的隱形成本，還是兼職好」、「很多人都只跑六日加減賺，平常就是上班」。另外，也有不少人回應「一個禮拜換一次黑油，一天加油一次有時候兩次，吃飯飲料另加，一天如果跑1000 請問淨賺多少」、「現在狂跑也沒有八九萬吧」、「之前也是跑外送一個月也是收入5至6萬，自從出了車禍後，還是找個正職工作做比較有保障」、「靠天吃飯的行業，不可能月月八九萬，同行有感」。（編輯：張嘉哲）