男方「除夕夜」該去女友家吃飯？眾人點關鍵　更吐1解方

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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「男友可以接受除夕夜到女友家吃年夜飯嗎？」的文章表示，「一般傳統觀念都是除夕夜女友要跟男友回家吃年夜飯，結婚以後甚至要等初二才會回娘家，但是現在我們台灣兩性平權已經越來越普及了，有沒有男生已經可以接受除夕當晚到女友家吃年夜飯的？」原PO更直言點出自己的想法「初二再回男友家也可以啊，為什麼一定要除夕就到男友家吃飯呢？女友父母如果看到女兒帶男友除夕夜回家吃年夜飯，心理一定會很感動的，男女感情應該是互相的，女生不是嫁給男生就變成男生的附屬品，兩性平權從你我做起，大家除夕夜男友可以接受回女友家吃年夜飯嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛點出關鍵不是在於男生去女生家，而是「是否已經結婚」，「又不是結婚，什麼時候男女朋友也要了」、「婚前感覺不太適合啦！婚後就雙方去協商吧」、「女友？還沒結婚誰鳥你」、「男女友有強制嗎？結婚了再說」、「我和我太太講好，她過年想在那吃都可以」、「又還沒結婚...各自吃自己的不好嗎」、「又還沒結婚，各過各的除夕夜，謝謝」。甚至更有知情人點出1解方「花點錢，飯店訂一桌，兩個家庭一起吃不就搞定了」，「兩家約在一起吃火鍋不就好了」、「兩家一起吃也是大團圓啊，搞不好人多場地菜色還便宜」、「兩家約一起啦，過年也要熱鬧」。（編輯：王柏文）