高鐵自由座全取消！網傻眼揭「1盲點」 乘客愣：尷尬了
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 11:49:55
為了因應國內疫情，高鐵日前宣布2月8日至2月16日春節期間停賣自由座，原先自由座車廂全部改為對號座販售，於今（1）日凌晨0點開始販售釋出的46.7萬個座位。對此，就有網友討論「高鐵自由座改成對號座是不是多此一舉？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「推文看了幾天，看到很多人說要高鐵停賣自由座，我想問，那民眾移動的需求就不會消失？如果不會的話何必取消？只管高鐵自由座，那台鐵區間車要不要停駛？其他列車的站票也應該取消吧？更不用說平常就擠到爆掉的捷運」。「年貨大街也因為防疫取消了，那平常的菜市場跟晚上的夜市要不要取消？車上飲食說是破口，禁止飲食，那菜市場跟夜市就不會是嗎？不是說高鐵自由座的飲食不該管，而是更大的破口也要同時進行啊....」。貼文一出，不少網友紛紛回應「移動需求根本沒降低，還是跑去搭其他的......」、「高鐵相對台鐵來說，時間更短吧...真的管錯」、「禁飲食完全可接受，但是春節時候大家要返鄉過年，禁自由座真尷尬了，而且就算高鐵沒座位也會去搭其他的，」、「區間車很多人一搭也是一兩個小時，沒有比高鐵時間短，個人覺得完全沒必要」、「應該說重點是移動需求根本不變，沒高鐵去搭別的，一樣意思，多此一舉」。不過，也有人認為「高鐵以身作則，為防疫盡一份心力沒什麼不好」、「移動需求變動，也是要其他公眾運輸要想辦法克服啊，高鐵只管好自己防疫不造成破口，不覺得有什麼問題耶」。台灣高鐵春節期間取消自由座，釋出大量座位，今（1）日零時起開放原自由座改對號座訂票，截至上午為止，共完成約17萬1千餘張自由座改對號座完成訂票，高鐵也再次提醒，即日起高鐵車廂內禁止飲食，並全面暫停推車販售，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水；旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，儘速佩戴口罩。（編輯：張嘉哲）
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