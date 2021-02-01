面試見福利超好還錄取！男進公司卻哭了 內行揭暗黑真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 12:18:01｜2021-02-01 12:18:10
每個人在應徵工作的時候，總是希望能夠找到一份好的薪水以及公司福利，在面試的時候與雇主談好條件，希望能開心上班。不過，近日就有網友分享自己的悲慘經歷，貼文引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「這些是當時應徵在求職網上面的福利，看起來非常好最後也錄取了，結果來到公司上班之後，才發現這些幾乎都沒有」只見貼出的徵人公告中，內容含「週休二日、彈性上下班、人性化管理、薪資優，除了年終獎金外也有績效獎金，另外有三節禮金、國內外員工旅遊、定期聚餐等等」條件。沒想到，進入公司後，讓原PO非常震驚表示「年終從來沒有；績效獎金只是薪資28000$裡面的其中一個名目，還常常倒扣；三節禮金是月餅一盒；國內外員工旅遊是我們同事揪團出去玩也算？定期吃飯是同事下班約吃飯也算？好啦，我知道這些條件都不是一定要給的，但如果給不起麻煩一開始不要列好嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「肯定缺人先唬爛再說」、「缺人啊，不敢據實以報，先把人騙進來再說」、「我也遇到同樣情形，進公司才發現當初說的都沒有，已打算年後離職」、「員工國內外旅遊我們公司也沒有，不知道憑什麼寫上去」、「這種的都很缺人啦，條件不打滿誰要啊」、「福利最滿的要看是不是大公司或者上網找評論」、「福利很滿的通常是上市或上櫃，不然真是可遇不可求」。另外，也有不少網友建議「可以跟求職網檢舉不實」、「直接截圖檢舉就行了」、「這個可以提告喔，也可以反應給求職網平台」、「直接檢舉讓他們不能刊登廣告，然後拿截圖可以投訴吧，這騙太大」。（編輯：張嘉哲）