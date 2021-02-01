回應連勝文批拿不到疫苗 蘇貞昌：不要陷入假訊息操作
記者李春台/綜合報導
2021-02-01 13:09:39
國民黨智庫副董事長連勝文昨日在臉書發文，質疑台灣至今無法取得新冠肺炎疫苗是「為了遮掩民進黨在防疫方面，因意識形態及沉迷於大內宣所生之戰略上重大失策」。行政院長蘇貞昌今(1)日受訪回應，我們撐這一年多來非常不容易，不要陷入任何謠言、假訊息或者意識型態的操作，無論是疫苗採購或研發，所有訊息都應以防疫中心所發布的為準。
連勝文在臉書發文指出，台灣之所以至今沒有未取得疫苗，除了民進黨戰略上的重大失策，未提早進行佈局外，其中還有一個關鍵，就是Pfizer/BNT的亞洲總代理是一家大陸公司！這家大陸公司在Pfizer開始實驗疫苗初期即出資參與該計畫，現在民進黨政府要跳過人家，直接跟總公司拿疫苗，豈不是強人所難？「這就是民進黨典型的以意識形態取代專業判斷的惡習」，他痛批，現在又傳出來民進黨某立委及其所屬派系介入該疫苗取得的過程，可能是想發國難財，「結果卻搞到一支都沒有，倒楣的還是台灣老百姓！」蘇貞昌上午與總統蔡英文合體，視察桃園市視察前瞻計畫桃園新竹備援管線工程會前受訪表示，今天台灣防疫能夠被世界稱讚，成為亂世中的福地，就是因為國人上下同心、一起合作，才能做這麼好的成績，呼籲國人不要陷入任何謠言、假訊息或者意識型態的操作，所有的訊息，無論是疫苗的採購或者研發，都應該以防疫中心所發布的為準。蘇貞昌強調，我們撐這一年多來非常不容易，請大家能夠以防疫中心所有的宣布為準，齊心合力守住這一塊亂世中的福地，我們才能夠有平安幸福的好日子。
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