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防疫人員染疫成殘或致死　蘇貞昌：最高給1000萬補償

記者李春台/綜合報導

2021-02-01 13:23:00

蘇貞昌談防疫致死補償
▲蘇貞昌今天在桃園受訪時指出，防疫人員若因此染疫，依法最高提供35萬補償金，如因此成殘或致死，最高會給予1千萬元補償金。（圖／記者李春台攝, 2021.02.01）
部立桃園醫院群聚案爆發第二波院內感染，還導致一名確診醫護人員同住家屬染疫並死亡，行政院長蘇貞昌今(1)日受訪指出，防疫人員若因此染疫，依法最高提供35萬補償金，如因此成殘或致死，最高會給予1千萬元補償金，強調政府挺醫護，也呼籲國人過年快到了，一定要做好防疫措施。
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蘇貞昌表示，台灣防疫能夠做出最好的成績，就是因為國人同胞一起努力，地方政府跟中央一起配合，尤其在第一線的醫護人員非常地不容易，他們不以自身的安危為重，而卻能來照顧陌生人，所以政府有法律明定，凡防疫人員如果因此而染疫，政府最高會給予35萬的補償，如果因此成殘或致死，最高會給1,000萬的補償。
蘇貞昌說，政府不只提供金錢的照顧，最重要是希望國人能夠給第一線醫護人員最大的溫暖支持，同時拜託大家一定不能鬆懈，這一年多來能夠防疫做到第一是大家一起努力，不要因此大意，不要有任何鬆懈。
蘇貞昌也感謝桃園市長鄭文燦發揮最大能量，帶領桃園市政府整個局處動起來，呼籲國人都能像鄭文燦一樣積極主動地全面做好防疫，「過就要到了，大家千萬不要鬆懈，一定要做好防疫的措施，我們才能安全。」
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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