公司強迫「過年連休9天」！網秒揪暗黑真相：先別太開心

農曆過年已經進入倒數，不少上班族也期待今年的春節連假，希望能從小年夜開始好好休假、充電，不過有些民眾因為工作性質無法在過年期間完整的「休好休滿」，但近日卻有網友分享公司內部公告強迫員工從8日、9日開始休假，一路休到大年初五（16日），公告曝光後掀起不少網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出公司內部公告，只見公告寫著「因應春節假期調整放假，2/8、2/9將由同仁特休假扣除，無特休假同仁則以無薪假計算，以利同仁過節提前準備」，而原PO看到公司的通知也忍不住發文求解「有人也這樣放的嗎？讓我知道我不孤單」。

▲原PO貼出公司內部連休9天的公告。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

對此，許多網友也紛紛留言討論公司這樣的安排是否合理，有網友就傻眼指出「特休是個人權益公司不能強制」、「先別太開心，自己的休假應該自己排阿」、「放無薪假需要勞資協商，這公司擅自扣假排假已違勞基法」、「我的特休為何要配合公司放掉？」、「特休跟無薪假不是要員工自己排嗎？怎麼是公司替你們安排？」。

不過也有不少羨慕的民眾就高喊「蠻爽的，如果是我會很開心」、「至少很多公司員工想請不敢請，連放11天了吧！」、「年假直接幫你超前部署，看你是要拿去放假還是接過年臨時工都行」、「說不定他們公司自己早就協調好了」，但也有網友解釋不得不連休的原因「我做副業的公司也是一樣，這個星期五下班就開始休假，不是沒訂單是貨出不去」、「上兩天就要休長假，這兩天做不出什麼東西了，休一休也好」。

事實上，根據勞動基準法第22條第2項規定，雇主未經勞工「書面」同意逕自排定「無薪休假」，係屬無效之變更，若因此扣減勞工工資，得裁罰新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，民眾若遇到勞資糾紛可向各縣市勞動局尋求專業服務。（編輯：楊智傑）