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吃麥當勞托盤怎都有紙？老饕曝「真實功用」：一堆人不知

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 13:39:46

▲每次到速食店用餐時，總會看見店員給的餐盤底下墊有一張紙。（示意圖／讀者提供）
▲每次到速食店用餐時，總會看見店員給的餐盤底下墊有一張紙。（示意圖／讀者提供）
台灣的速食店種類繁多，最常見的莫過於麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等等，但你是否有發現，每次內用時，店員給的托盤底下都有一張紙，且你卻從未使用過它呢？近日，知名美食部落客《小乾倩倩的遊戲美食》就分享了這張墊在托盤上的紙張用處，直言「很多人真的都不知道」。
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小乾倩倩的遊戲美食指出「最一開始，大家都是猜這張紙的用意是為了打廣告，因為托盤上面的紙，其實就是一張廣告宣傳單，紙上的內容也會隨著時間更換，一般印刷的都是當季最新品的宣傳或者熱門產品，這樣就能讓去吃東西的顧客也能參考看看。」
「後來，發現吃薯條的時候，這張紙還能讓蕃茄醬擠在上面，既然是吃速食，薯條是幾乎去速食店必點的食物，吃薯條的時候，最煩惱的就是不知道番茄醬往哪裡擠，而且通常速食店的番茄醬都是袋裝的，但其實這也並不是最好的方法，後來才發現，吃薯條的時候，薯條盒子多出來部分就是拿來裝番茄醬的」。
▲小乾倩倩的遊戲美食表示，這張紙實際作用是拿來隔離餐盤與餐點直接接觸。（示意圖／讀者提供）
▲小乾倩倩的遊戲美食表示，這張紙實際作用是拿來隔離餐盤與餐點直接接觸。（示意圖／讀者提供）
小乾倩倩的遊戲美食提到「直至最近的疫情，我才發現原來這托盤上面的紙張其實是為了『隔離餐盤』，然後會比較乾淨跟衛生，我們去速食店用餐時，會發現他們的客流量是非常大的，當員工根本無法一一清洗或者消毒這些餐盤時，擦過之後會再墊上廣告紙，給接下來的顧客使用」。
而《NOWnews》也實際訪問到在麥當勞工作2年的陳小姐，她表示，現在因為疫情的關係，客人使用過的餐盤一定是嚴格消毒清潔過，而實際上托盤放上紙張，確實能避免薯條、薯餅這種開放式的食物沾染餐盤上看不見的髒污，順便打廣告，不少客人用餐時也會研究，有人甚至用完餐後，也會到顧台詢問紙張上的資訊。（編輯：張嘉哲）
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