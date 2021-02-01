小吃店什麼賺很大？眾狂喊「1必點美食」：好愛吃又好恨
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 14:02:45
好吃的美食不只是在餐廳才會有，常常有些隱藏在巷弄的小吃店，而也因為價格較便宜，深受許多忠實顧客的喜愛，而就有網友討論「小吃店哪一種食物利潤最高啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「之前跟朋友討論這個問題，有幾個答案，分別是蛋花湯跟用油麵做成的陽春麵，共通點就是烹飪時間很短、成本也很低；但燙青菜碰到颱風時可能會翻車，大家覺得利潤最高的小吃是什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「絕對是滷味」、「豆干一片2元，一份4片賣20也是賺超過一倍」、「就是小菜啊＝＝」、「一盤五十的小菜」、「豬頭皮幾十元隨便滷一下能賣好幾份，一份30起跳」、「小菜，隨便夾幾樣就是主食的好幾倍起跳」、「小菜真的是愛吃又好恨，但真的太賺」、「蛋花湯也是真的盤」、「滷味小菜不得不夾，不然小吃店太乾....隨便夾都破百」。綜合網友意見，不少人都認為「滷味小菜」、「蛋花湯」賺最大，其往往去吃小吃店不會只點一碗乾麵，通常要配的湯或者小菜，但因滷味食材較便宜，有時坐地起價，民眾想吃依舊會買單，隨便夾幾樣就超過主食售價，利潤相當高。（編輯：張嘉哲）