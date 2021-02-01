孩子單獨下樓取餐！媽見外送員「1暖舉」秒被融化：給讚

美食外送服務蔚為風潮，但隨之而來發生的糾紛也時常有所聞，不論是店家、外送員或是顧客三方之間的爭議都相當令人頭痛，不過仍有許多充滿善意的外送員，近日就有一名媽媽剛好在煮飯燉湯時外送員到了，因為擔心離開會有危險，只好請小孩到樓下取貨，沒想到剛好見證外送員的暖心舉動讓她忍不住大讚超暖心。

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這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》貼出一張相片，並表示前天晚上自己煮飯之前叫了外送，但當時因為在廚房燉湯無暇下樓取貨，擔心若自己離開會有危險只好請家中孩子下樓幫忙，不過也因為外送員發生不良行為的事件時有所聞，這名網友也忍不住從家裡的陽台往外望，沒想到卻看到這位外送員居然蹲著找錢給小孩，還目送兒子上樓。

▲原PO從陽台看到這暖心的一幕也忍不住為外送員比個讚。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO感動的表示，儘管這名外送員是陌生人，「看到熊貓是停在家門對面，外送大哥哥還蹲下來找錢給小朋友，最後還目送我兒子上樓」，直到確保小孩平安回到住宅後，該名外送員才騎車離開，這個暖心行為也讓媽媽不禁感動地喊「真的必須給這外送員一個讚，到底為什麼這麼貼心！」。

而這則貼文曝光後，不少網友也直呼還是有外送員默默的在做好事，試圖改變民眾對於某些態度惡劣外送員的看法，「雖然碰過很多熊貓騎車都像在耍流氓，但這位熊騎士有翻盤」、「上次我也是這樣，我兒子拿完還不敢自己上來，開口請外送員陪上樓」、「果然還是有好人的」、「希望遇到都是這種外送員」。（編輯：楊智傑）