桃竹備援管線完工 蔡英文：為台灣整體經濟創造更大動能
記者李春台/綜合報導
2021-02-01 15:42:19
台灣自來水公司桃園新竹備援管線工程上個月完工試運轉通水，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花以及桃竹苗四縣市首長今(1)日齊聚桃園平鎮給水廠一同見證未來北水南送的新紀元。
蔡英文致詞時表示，新竹地區供水日益緊迫，備援管線完工首先可以證明有能力穩定水情、應變極端的氣候，確保新竹地區民生、產業用水供應穩定，對產業發展，未來投資信心有非常大的助益，尤其，解決竹科的用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多的資金、更多的企業進行投資，為台灣整體經濟創造更大的動能。蔡英文同時指出，這項工程的完工也證明只要通力合作，區域聯合治理是可行的，達成北部地區北水南調，政策目標，每日支援用水由7.8萬噸提升到20萬噸，北部地區不論是民生、產業都可以穩定，更靈活的供水，這當然是重大突破。蘇貞昌致詞時強調，2006年任行政院長時，感謝石門水庫供給板新水廠幾百萬人用水，但其實桃園用水也很吃緊，因此下令第二條板新2期供水幹管工程興建，工程在2019年完工，讓翡翠水庫81萬噸的水可以供應板新水廠以及桃園石門水庫。因此桃園才能有60萬噸水可用，同時還有20萬噸餘裕可以支援新竹。蘇貞昌說，同時新竹的海水淡化工程，也於今天開始通水，目前就有3000噸可以供給飲用，未來第二期完工後，每天將有13000噸海水淡化量。蘇貞昌表示，未來17條備援水管完成之後，更換舊管線就不需要停水，將漏水水管更新之後，不僅水質更衛生安全，省下的水量更可堪比一座翡翠水庫的水量。台水董事長胡南澤簡報時說明，備援管線工程上個月底完工後開始試運轉送水，目前已經可以每天供水17萬噸，未來測試完成後，預計每天最大供水量可達20萬噸。