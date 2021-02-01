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桃竹備援管線完工　蔡英文：為台灣整體經濟創造更大動能

記者李春台/綜合報導

2021-02-01 15:42:19

蔡英文視察平鎮給水廠
▲蔡英文表示，解決竹科的用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多的資金、更多的企業進行投資，為台灣整體經濟創造更大的動能。（圖／記者李春台攝, 2021.02.01）
台灣自來水公司桃園新竹備援管線工程上個月完工試運轉通水，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花以及桃竹苗四縣市首長今(1)日齊聚桃園平鎮給水廠一同見證未來北水南送的新紀元。
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蔡英文致詞時表示，新竹地區供水日益緊迫，備援管線完工首先可以證明有能力穩定水情、應變極端的氣候，確保新竹地區民生、產業用水供應穩定，對產業發展，未來投資信心有非常大的助益，尤其，解決竹科的用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多的資金、更多的企業進行投資，為台灣整體經濟創造更大的動能。
蔡英文同時指出，這項工程的完工也證明只要通力合作，區域聯合治理是可行的，達成北部地區北水南調，政策目標，每日支援用水由7.8萬噸提升到20萬噸，北部地區不論是民生、產業都可以穩定，更靈活的供水，這當然是重大突破。
蘇貞昌致詞時強調，2006年任行政院長時，感謝石門水庫供給板新水廠幾百萬人用水，但其實桃園用水也很吃緊，因此下令第二條板新2期供水幹管工程興建，工程在2019年完工，讓翡翠水庫81萬噸的水可以供應板新水廠以及桃園石門水庫。因此桃園才能有60萬噸水可用，同時還有20萬噸餘裕可以支援新竹。
蘇貞昌說，同時新竹的海水淡化工程，也於今天開始通水，目前就有3000噸可以供給飲用，未來第二期完工後，每天將有13000噸海水淡化量。蘇貞昌表示，未來17條備援水管完成之後，更換舊管線就不需要停水，將漏水水管更新之後，不僅水質更衛生安全，省下的水量更可堪比一座翡翠水庫的水量。
台水董事長胡南澤簡報時說明，備援管線工程上個月底完工後開始試運轉送水，目前已經可以每天供水17萬噸，未來測試完成後，預計每天最大供水量可達20萬噸。
▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花以及桃竹苗四縣市首長今天齊聚桃園平鎮給水廠一同見證未來北水南送的新紀元。（圖／記者李春台攝,
▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花以及桃竹苗四縣市首長今天齊聚桃園平鎮給水廠一同見證未來北水南送的新紀元。（圖／記者李春台攝, 2021.02.01）
 
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