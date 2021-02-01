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叫外送備註最後一餐！他見老闆「3舉動」哭了：真的很暖

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 16:45:46

▲中國DNA親子鑑定師分享案例，一名男子喜獲2兒，給了妻子1300萬元，豈料當他得知2兒都非親生時，臉綠崩潰了。（示意圖/取自pixabay）
▲南韓有位網友想放棄自己的人生，在最後一刻叫了披薩外送，並寫下這是自己的最後一餐。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
新冠肺炎在2020衝擊各行各業，對於許多人來說都是很難過的一年，而南韓就有民眾想放棄自己的人生，在最後一刻叫了披薩外送，並在備註寫下是他的「最後一餐」，沒想到的是，披薩店老闆不但打電話關心，還親自外送，讓他相當感動，貼文也引發熱議。
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根據韓媒《Insight》報導，南韓外送平台之一「外送的民族」最近流傳著一則溫暖人心的討論串，原PO表示，看到身旁朋友的事業都發展順利，自己卻還只是個失業青年，雖然有申請到海外語言進修，但卻因為疫情被迫取消，讓他在2020過的相當鬱悶。
憂鬱的原PO厭倦了這種生活，正當他打算放棄自己的人生，卻突然想起自己常吃的披薩，於是用外送APP向時常光顧的店家點餐，並在備註寫「這是我最後的一餐，我會把我的好運也一併送您」，沒想到才剛下訂，披薩店老闆就立刻打了電話給他。
▲披薩店老闆看到原PO的備註後，決定親自外送，甚至還在紙盒留下關心話語。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲披薩店老闆看到原PO的備註後，決定親自外送，甚至還在紙盒留下關心話語。（示意圖／翻攝自pixabay）
他一起接起電話，就聽到披薩店老闆說「沒事吧？有需要幫你叫救護車嗎？」這讓他瞬間感動落淚，而老闆還擔心他的安危，親自將披薩送到家門口，看到原PO沒事才安心離去，結果他打開披薩時，又被老闆暖哭，因為紙盒上竟寫「一切都還好吧？看到留言的話，請一定要寫下回饋讓我們知道，未來只會有好事發生，忘掉過去的不愉快吧！」
老闆溫暖的舉動也暖哭一堆網友，「這世界還是值得活下去的」、「老闆的舉動也太暖了」、「這真的讓人非常感動」，事後，老闆也回應，「2020年對大家來說都是相當辛苦的一年，自己並不是因為年紀稍長而想要對誰說教，只是希望共同生活在這個世代的所有人，今年能過得更加幸福，大家一起加油」。（編輯：許智超）
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