2000元刮刮樂超好中！男驚「買整本賺爆」 眾揭致命敗筆
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 16:10:06
台灣彩券推出的刮刮樂行之有年，尤其每到過年的時候，各種加碼以及大獎，吸引不少民眾前往彩券行試試手氣。近日，就有網友討論「2000元的刮刮樂應該要買一整本嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「過年快到了所以問一下各位大大，以往這種$2000的刮刮樂，有人一次衝一整本的嗎？下場會如何，又或者是過來人建議選號碼單買好呢？還是衝一整本好呢？其實我有在想是不是有人買一整本中大獎都選擇低調不說」。貼文一出，網友紛紛回應「中獎率69.33%但是小獎也很多」、「這種雖然中獎機率高，但也有很多中一千的」、「基本上絕對是選單號拼拼運氣，我姐刮過2000中十萬的，你買整本就算中十萬扣掉成本跟稅金也五萬不到」、「中獎率69.33%是很高，但小獎有一堆，賠本基本日常」。另外，也有不少過來人分享經驗「某一年買過一整本的，才回本12000，當場融掉18000」、「去年買過整本的，只回本45％」、「我各式刮刮樂加起來總共買過8本， 沒有一本賺錢的」、「絕對是挑單號啦，碰運氣的遊戲」、「沒大獎就是賠1/3」、「買過三本，基本上回本六七成，只要沒中大獎，要回本不可能」、「一本3萬6，刮開2萬3上下」。（編輯：張嘉哲）