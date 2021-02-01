主管傳「1符號」她理智線秒斷！網抖暗黑真相：很客氣了
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 17:01:20
職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，自己發現主管若在公事上出狀況，時常喜愛傳「一符號」，就會讓她理智線秒斷。對此，就有職場老鳥揭密背後理由。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己發現當工作上出現問題時，主管或上司時常愛用「點點點」的符號回應，「是不是就是長輩的傻眼貓咪、無言，每次看到就想要一拳揍他們臉上，是在點什麼！上司都很愛點點點嗎...」。貼文曝光後，隨即引來許多網友認同直呼，「點點點真的會一秒弄斷理智線欸」、「...都會讓我覺得有愛講不講的感覺，超煩」、「公司的老姐姐都超愛，每次看到真的很煩，在不甘願什麼啦」、「打點點點很沒禮貌，除非很熟的人不然我不會這樣打」、「...和= = 一樣惱人」。但也有人抱持不同看法，「就上個世代的網路聊天習慣啊，沒看過@@、= =還是很多人用嗎」、「看個訊息就要發火真的很有問題，又不是每個人打字說話習慣都一樣」、「我的主管不只打...還會打呵呵喔！不過應該就是習慣而已，年輕人看了會反感，但比較年長的就是習慣這樣用而已」。甚至有職場老鳥揭密符號的背後用意，直言「上司沒開噹已經很客氣了...你跟他計較標點符號？」「只打點點點就是想說些什麼但又不好說，或是想開罵又忍下來」、「我老闆表示打...都算是有忍下來的狀態，沒忍住的話就是打過去飆人了」、「一定是你出包他才...的」。（編輯：陳雅雲）