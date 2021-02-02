房市／疫情干擾 外國人至高雄買房大減
財經中心/綜合報導
2021-02-02 08:30:00
新冠肺炎全球爆發已約1年，也衝擊外國人到台灣購置房地產，以高雄市為例，外國人購屋棟數逐年攀升，2019年達到新高，去年卻銳減近7成。房仲業者指出，外國人到高雄買房偏愛鼓山、左營兩區，主要都是考量居住環境舒適且機能方便，雖去年無法來台致交易量下滑，但相對來說，國人也無法出國且市場熱錢多，買盤仍能受到支撐，房市熱度甚至還比過去更好。
高雄市地政局「房地產億年旺」網站統計外國人至高雄買房的棟數，有逐年攀升跡象，尤其鼓山、左營區幾乎每年都是最受歡迎的兩個行政區。不過，去年受疫情衝擊，前10個月僅39棟，相較2019年全年126棟大幅減少。信義房屋農十六店店長吳宗德指出，外國人到高雄買房以香港人為數最多，最喜愛的購屋熱區則莫過於鼓山區的農十六特區、美術館特區，以及左營的高鐵站或漢神巨蛋周邊，主要都是考量屋齡較新、公園綠地多、有捷運、生活機能佳，尤其鼓山區前往西子灣相當便利，更能吸引喜歡「臨海」的港人。吳宗德表示，去年至今受到疫情影響，外國人來台購置房產的確銳減，不過，高雄買盤原本就以國內購屋族為主，受惠疫情，使資金停留台灣，加上房貸低利的鼓勵，無論首購或換屋族，都更勇於進入市場。若單就高雄的市場而言，吳宗德也指出，南科議題發酵，買方對於整個南台灣的房市更具信心，尤其高雄房價相對平穩，進場意願提高；其次，近年高雄有許多土地公開招標，吸引建商獵地之外，也會帶動周邊中古屋的詢問度與買氣。