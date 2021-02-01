搭捷運遇屁孩嘲笑！非裔男高EQ「超台反擊」 結局療癒炸
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 18:10:18
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有名網友指出，自己有位在台灣住了10多年的非裔美籍朋友，近期搭乘捷運時，卻遇到兩名屁孩嘲笑其膚色，沒想到友人卻以高EQ又超台的方式回擊，故事曝光後，瞬間吸引萬人大讚直呼「太帥了！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己有位非裔美籍的朋友，目前已經在台灣居住十幾年了，對方甚至時常用台語到菜市場買菜，就連用國語打電話給客服詢問事情也難不倒他。但近日他們出去喝酒準備搭乘捷運回家時，就遇到兩名屁孩不斷在車上討論友人的膚色，「雖然很小聲但是我們聽得一清二楚，然後說了一些什麼不是很有水準的話」。聽到當下，友人先是與原PO互看一眼，但選擇不拆穿他們，「因為他也習慣了」。然而，友人卻突然發現其中一位屁孩褲頭拉鍊沒拉好，就在準備下車時，以超道地台語提醒對方「少年A，你XX啊造出來啊」，原PO透露，此話一出，立馬讓兩名屁孩以不可思議又崇拜的眼光看著友人。故事一曝光後，瞬間就吸引超過萬人按讚，不少網友也紛紛大讚直呼，「你朋友的回應整個完勝啊」、「高招，我猜他們只差沒地洞可以鑽了」、「等等，這句話有聲音」、「你朋友EQ真高」、「優秀的朋友，好想認識 」、「太帥了！！」、「這不是外國人了，已經的道地的台灣人了，好樣的」。（編輯：陳雅雲）
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