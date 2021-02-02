房市／淡海新市鎮蛋黃區變身 成產業專用
財經中心/綜合報導
2021-02-02 18:00:00
淡海新市鎮家樂福正對面的倉儲用地，為淡海新市鎮最精華的一塊素地，預計於3月送件申請變更為產業專用區，變更完成後可作電影院、百貨商場或其它產業使用，房市專家表示，過去淡水較缺乏在地就業機會，若是變更為產業專用區，進駐的產業較不受限，可增加多元的就業機會，對區域房市增添加分條件。
內政部營建署表示，淡海新市鎮家樂福正對面為3.68公頃的倉儲批發專用區，將辦理「變更淡海新市鎮特定區主要計畫」變更該地為產業專用區，預計3月送變更計畫書於內政部都市計畫委員會審議，完成變更程序後，會將部分0.3公頃捷運車站專用地讓售與新北市政府，此次變更將有利土地開發，繁榮淡海新市鎮。對此，信義房屋淡水新市店店長王志維表示，家樂福正對面的倉儲用地，是淡海新市鎮最精華的一塊素地，東鄰淡金路2段，西鄰中山北路2段，北鄰濱海路1段，南鄰新市國小，附近不僅有家樂福商場，更有淡水行政中心、淡水運動中心，附近店家林立，有銀行、診所、各大速食連鎖餐廳等。王志維進一步表示，倉儲用地變更為產業專用區後，最令當地居民期待的是會有更多元的產業進駐，使用較不受限。淡海新市鎮房市優勢是屋齡新又便宜，王志維表示，現在淡水家樂福周邊因地處精華區，買氣一直很熱絡，像是位於倉儲用地旁邊的社區大樓，買賣指名度很高，單價20至25萬。