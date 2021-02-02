房市／台中南區炙手可熱 建商頻獵地
財經中心/綜合報導
2021-02-02 18:30:00
台中南區受鐵路高架化、國民運動中心完工等建設拉抬，加上近8期與13期重劃區，未來發展性受到看好，近期不少建商透過收購飯店、車廠等方式，積極在區域內獵地；住宅買氣也頗熱絡，據在地房仲觀察，由於主力產品屋齡有斷層，500至800萬低總價中古物件，以及1300至1500萬新大樓，都能吸引周邊工作族群與鄰近縣市外地客買進。
內政部最新一期都市地價指數指出，台中南區的地價指數較上期上漲0.91%，漲幅僅次於北屯。分析原因，住宅區部分，國民運動中心完工，帶動建商於周邊積極推案；商業區部分則以復興路、台中路、建成路、南平路兩側為主，在地客、學生族群等客源穩定；工業區也因區域內有多條主要幹道，路網四通八達，產業發展動能看好，而使地價上漲。另外，台中市不動產開發公會分析今年房地產市場展望也提到，2021年台中新的推案熱區之一就是在南區，且開價預估站上3字頭。信義房屋台中復興店店長洪晨瑜表示，南區除原有的學校、火車站等機能外，主要受到建設議題帶動，包括運動中心，以及鐵路高架化、捷運化，讓台中火車站周邊商圈能一路串聯至南區中山醫一帶；此外，南區也近8期、13期重劃區，且13期即將開始配地，未來發展性受到看好。因為如此，近期許多建商紛至南區獵地，透過危老改建、收購飯店、車廠等方式取得土地。建商積極獵地帶動土地價格與房價同步攀高，洪晨瑜表示，目前屋齡10年內大樓的3房平車物件總價約1300至1500萬，部分近火車站的建案甚至可達1700至1800萬；不過，由於921地震緣故，南區主力產品屋齡有明顯斷層，20年以上大樓3房僅約需500至800萬。洪晨瑜也說，南區主要仍以自住剛性需求支撐買盤，多是在附近中興大學、中山醫工作族群，或是因交通路網往來便利，來自南投、彰化的外地客。