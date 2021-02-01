自助結帳在台難普及？顧客戳破「致命問題」：不想當盤子
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 19:11:04
近年來不少賣場、超市或是一些零售店家，都紛紛推出自助結帳機台，希望能藉此讓顧客消費更加方便，還能加快結帳的速度。不過，就有網友提問「自助結帳機台在台灣為什麼難推廣？」對此，不少行家就紛紛曝光問題點。
原PO於PTT八卦板上發文，表示在歐美或日本的部分超市內，都可以看見自助結帳系統，「像日本不只超市，速食、服飾等零售商店也都設有自助機台，或是半自助結帳，就是店員先刷商品然後你再投錢的機台」。他透露，台灣近期也有賣場或零售商店開始設置自助機台，但原PO就不解發問「但怎麼看都是人工結帳櫃檯的人比較多？自助機台沒什麼在排隊，為什麼自助結帳機台那麼在台灣難推廣？有沒有八卦？」問題一曝光，就引來許多網友討論，其中「設計問題」就被最多人點名，「各種pay太多了，光個刷卡機就3.4台，誰知道刷哪台」、「設計的太複雜難用」、「大賣場通常都買一堆，自助不方便」、「機器好不好用差很多，日本超市的自助結帳機台很好用，第一次接觸也完全不會有問題」、「覺得東西多的話很麻煩，而且還要把物品整個放在平台上，沒感應到又會一直出錯」、「我覺得不好用欸！不小心刷到兩次還不能自己刪除，要叫工作人員幫刪，超頭痛」。此外，也有人點出多數店家的自助機台較少搭配店內優惠活動，顧客還是必須透過人工結帳櫃檯才能使用，「折價券的使用必須工作人員操作才可以繼續使用，想快也快不了」、「機台一堆折價功能、特惠都不能用…當然去櫃檯點餐，不想當盤子」、「自助結帳機台不收禮券，我只能排人工啊...不過沒券用的時候我都走自助機台」、「加價購優惠商品只有櫃檯能幫你」、「有一次自助結帳完發現怎麼不能優惠加購，又回櫃檯去辦了」、「速食業的不行，我常用優惠卷之類的，櫃檯點比較直接」。另外，「老一輩較不會使用」的問題也有許多網友提及，「長輩一定不會用，年輕人如果懶得排隊應該很多都有意願」、「長輩不信任機器覺得會多算多花錢，我家長輩就是這樣」、「蠻多長輩不會用卡很久也是原因啦」、「台灣人力廉價，機器長輩不會用」、「幾個老人家直接癱瘓所有自助機台」。不過，亦有不少人支持自助結帳系統的普及化，直言「自助結帳尖鋒還要排隊欸，你是活在哪個世界？」、「超好用的，最喜歡去自助結帳，都不用排隊」、「我常去的店我還嫌機台太少咧，超多人用的」、「不會啊，我每次都用自助結帳」、「我很喜歡，不用跟店員說話真棒」。（編輯：陳雅雲）