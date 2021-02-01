住幾樓馬路噪音才小？過來人點「致命關鍵」：幾樓都一樣
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 19:06:53
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。近日，就有網友抱怨，他家住在馬路旁的3樓，因為路上聲音太大，開窗時家人溝通甚至要用喊的，讓他不禁想問「到底要買到幾樓，才會比較沒有路邊的噪音」，貼文也引起網友熱議。
原PO在《買房知識家（Q你的A）》表示，他的媽媽住在10樓，婆婆家則住在6樓，由於她們家都不靠近馬路，因此開窗時也聽不到什麼聲音，反觀自己家中，因為住在3樓又靠近馬路，只要他們開窗，講話幾乎都要用喊的才聽得到。原PO指出，連電視的聲音都會被馬路上的聲量蓋過，這讓他十分痛苦，想直接考慮搬到高樓層，「我指的是開窗的情況下，不需要討論氣密窗，受夠了這種環境了」，因此他上網求助「到底要買到幾樓，才會比較沒有路邊的噪音？」許多網友看完都點出一個關鍵，「如果是臨馬路，不太可能安靜」、「住過14樓，外面快速道路一樣是爆吵，高樓不會安靜」、「我19樓，隔壁公園有小孩在嬉鬧也是聽得到」、「只要臨車流量大的馬路，不管幾樓，都吵」、「不要買臨大馬路就好」、「建議是不要買臨馬路的」、「其實幾樓都一樣」。（編輯：許智超）