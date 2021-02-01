客結帳怒罵「COVID爛透了」！下秒留4萬元小費　店員嗨翻

新型冠狀病毒（COVID-19）在全球造成超過1億247萬3711例確診，至少221萬6102人死亡2019冠狀病毒疾病，如今世界進入後疫情時代，不少企業、國家等大型經濟體也難免受到衝擊。不過日前在美國科羅拉多州就有名客人也對新冠病毒充滿怨氣，在當地一間餐廳用完餐後，直接在帳單寫下

「Covid sucks!（新冠肺炎爛透了！）」

後留下將近4萬元的小費給所有員工，讓餐廳老闆感動落淚。

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根據《CNN》、《Fox News》等外媒報導，科羅拉多當地這間餐廳「Notchtop Bakery & Cafe」日前收到一名客人慷慨留下的小費，餐廳老闆哈梅特瓦列娃（Nailya Khametvalieva）受訪時表示，這名客人是住在附近的居民，印象中他只造訪過餐廳兩次，沒想到就留給7名員工1人200美元（約新台幣5600元）的小費。

▲帳單指名每位員工都有200美元的小費。（圖／取自Notchtop Bakery & Cafe臉書）

餐廳老闆表示，不只服務生們充滿感謝之情，內場廚師們更高興得快哭了：「你知道幾乎沒人會想到廚師，他們都又驚又喜的向他致謝，但這完全不足以表達我們的感激」。當天該名客人點了一些蛋、培根、臘腸、餅乾和肉汁醬，在結20.04美元（約合新台幣560元）的帳單時，詢問當天有多少人在餐廳上班，接著就二話不說地留下一人一份的小費。

▲當天上班的7名工作人員開心合影。（圖／取自Notchtop Bakery & Cafe臉書）

報導指出，餐廳老闆就算在新冠肺炎大流行期間，依舊沒有選擇關閉這間她經營了近10年的餐廳，儘管因為疫情生意相當慘澹，加上去年發生當地史上最大野火，讓維持生計面臨嚴峻挑戰，所幸當地客人也都願意在無法親自到餐廳時購買餐券支持，加上美國薪資保護貸款計劃（Paycheck Protection Program, PPP）的協助，目前還能與員工們共體時艱。（編輯：楊智傑）