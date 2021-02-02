主婦超級幫手！「外帶年菜」團圓圍爐輕鬆享美食

農曆年節將至，方便又美味的外帶年菜可說是主婦的超級幫手。福容大飯店佛跳牆以瓷甕裝盛，回家就能上桌享用；翰品酒店推出招牌烤鴨等20餘款年菜單品；義大世界購物廣場有知名泰式餐廳紅舍、瓦城的年菜組合；家樂福端出15道年菜組以及上百道精選年菜料理，還有素菜選擇。

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▲福容大飯店高雄店推出「金牛迎春精選年菜外帶優惠」。（圖／福容大飯店提供）

× ▲福容大飯店高雄店推出「金牛迎春精選年菜外帶優惠」。（圖／福容大飯店提供）

▲高雄翰品酒店推出20餘款年菜單品，另有年菜組合餐及年節禮盒。（圖／翰品酒店提供）

× ▲高雄翰品酒店推出20餘款年菜單品，另有年菜組合餐及年節禮盒。（圖／翰品酒店提供）

▲義大世界購物廣場推出眾多團圓外帶年菜供選擇，包含知名泰式餐廳料理。（圖／義大提供）

× ▲義大世界購物廣場推出眾多團圓外帶年菜供選擇，包含知名泰式餐廳料理。（圖／義大提供）

▲家樂福端出15道年菜組以及上百道精選年菜料理，還有素菜選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.01）