主婦超級幫手！「外帶年菜」團圓圍爐輕鬆享美食
記者陳美嘉／高雄報導
2021-02-02 09:00:00
農曆年節將至，方便又美味的外帶年菜可說是主婦的超級幫手。福容大飯店佛跳牆以瓷甕裝盛，回家就能上桌享用；翰品酒店推出招牌烤鴨等20餘款年菜單品；義大世界購物廣場有知名泰式餐廳紅舍、瓦城的年菜組合；家樂福端出15道年菜組以及上百道精選年菜料理，還有素菜選擇。
福容大飯店高雄店即日起至2月6日止推出「金牛迎春精選年菜外帶優惠」，並使用精美器皿，現場取回即可輕鬆上桌享用，等同於在飯店現場的豪華規格；包含有台式御品佛跳牆（含瓷甕）、古法甘露海石斑、精選福容小滿漢、芝香慢火烤腩排、竹筍櫻花蝦米糕，另推出高雄店獨家優惠，享福卡會員任選5道年菜外帶料理即贈精選紅酒乙瓶。 高雄翰品酒店推出20餘款年菜單品，另有年菜組合餐及年節禮盒。單品包括招牌必吃的翰品招牌烤鴨、招牌豉油雞、果香煨滷封肉、虎掌燒海參、雲饗一品佛跳牆；6人份吉祥團圓年菜組合餐，內含烏魚子滿福盤、羊肚菌醬烹大蝦、干貝鮑魚砂鍋雞、干燒腐乳龍虎斑、紅蟳元寶香菇肉絲米糕等7道佳餚，有全雞及全魚，年年有餘都有了。外帶年菜接受預訂至2月5日止。 義大世界購物廣場今年推出眾多團圓外帶年菜供選擇，包含知名泰式餐廳「紅舍」７菜１湯；「瓦城」6人小家庭餐7菜1湯；知名湖南家鄉菜「1010湘」則有6人8菜及8人9菜2種組合年菜任君挑選。 家樂福端出15道年菜組以及上百道精選年一菜料理，其中還有十方苑與珍好食等名店 推出的3套組素菜。很受歡迎的「麻辣料理」就有20多道，獨家老四川雙為鴛鴦湯底、海底撈火鍋組、阿進師麻辣鴨血等。也與「鄧師傅」合作，推出懷念功夫年菜，超值套餐組包含女兒紅燒雞、梅汁叉燒排骨、宮廷甜品冰糖雪梨燉銀耳、干貝黃金鯧米粉、鮑魚干貝荷葉飯；另外有老協珍開運年菜組，內涵，烏參牛腩煲、海味街烏參佛跳牆、火桐花菇雞湯、櫻花蝦干貝米糕、京都子排。
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