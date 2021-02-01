NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

雲端發票爽中200！她按領獎跳「一訊息」臉綠　眾全心痛

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 20:57:38

統一發票、雲端載具
▲最新一期的統一發票中獎號碼出爐，不少人都紛紛拿起手邊的發票對獎。（示意圖／記者顏真真攝）
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有女網友指出，先前發現自己有一張雲端發票中獎後沒有領取獎金，沒想到一按領獎，結局卻讓她無奈到流淚！
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其貼出一張雲端發票APP的照片，上頭顯示她目前有1筆中獎發票，總金額200元，意外獲得一筆意外之財，讓她欣喜若狂。但下秒APP卻跳出通知表示「此發票已超過領獎期限，無法領獎。」
這才發現，原來這張發票是7月份的，兌獎時間早已截止。據了解，統一發票於每單月之25日，開出前期發票中獎號碼，中獎人應於開獎日之次月6日起3個月內，向代發獎金單位領獎。
▲原PO透露發票雖然中獎，卻因為錯過兌獎期限而讓獎金飛了。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO透露發票雖然中獎，卻因為錯過兌獎期限而讓獎金飛了。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
悲慘的結局曝光後，許多過來人紛紛有感直呼「好險不是一千萬」、「我有一張1000塊，發現時已過期」、「別怕，我也有一張！」、「如果是千萬就直接世界末日了....」、「我也常常這樣.....」、「我去年曾在領獎期限的最後一晚對中2張200元的⋯⋯」。
不過，其中就有行家分享一招，指出雲端發票可設定中獎後獎金自動匯入指定銀行，就能避免忘記領獎的狀況發生，「都用載具了，順便弄自動匯入銀行，刷完完全不用理會」、「設定自動存入帳戶就比較不用擔心」、「雲端發票可以設定自動匯入帳號，好幾次都是我去收信才看到有中獎」、「設定自動匯到帳戶就沒這問題了」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
33.33%66.67%
2021-02-01-2021-02-08

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
85.51%14.49%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
45.86%54.14%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.31%73.69%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀