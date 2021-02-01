雲端發票爽中200！她按領獎跳「一訊息」臉綠 眾全心痛
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 20:57:38
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有女網友指出，先前發現自己有一張雲端發票中獎後沒有領取獎金，沒想到一按領獎，結局卻讓她無奈到流淚！
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其貼出一張雲端發票APP的照片，上頭顯示她目前有1筆中獎發票，總金額200元，意外獲得一筆意外之財，讓她欣喜若狂。但下秒APP卻跳出通知表示「此發票已超過領獎期限，無法領獎。」這才發現，原來這張發票是7月份的，兌獎時間早已截止。據了解，統一發票於每單月之25日，開出前期發票中獎號碼，中獎人應於開獎日之次月6日起3個月內，向代發獎金單位領獎。悲慘的結局曝光後，許多過來人紛紛有感直呼「好險不是一千萬」、「我有一張1000塊，發現時已過期」、「別怕，我也有一張！」、「如果是千萬就直接世界末日了....」、「我也常常這樣.....」、「我去年曾在領獎期限的最後一晚對中2張200元的⋯⋯」。不過，其中就有行家分享一招，指出雲端發票可設定中獎後獎金自動匯入指定銀行，就能避免忘記領獎的狀況發生，「都用載具了，順便弄自動匯入銀行，刷完完全不用理會」、「設定自動存入帳戶就比較不用擔心」、「雲端發票可以設定自動匯入帳號，好幾次都是我去收信才看到有中獎」、「設定自動匯到帳戶就沒這問題了」。（編輯：陳雅雲）