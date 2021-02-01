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買麵包結帳竟變2倍！她聽「背後原因」氣炸：這樣賣對嗎

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 21:36:10

▲有網友買肉鬆麵包，結帳時價格卻變2倍，原因讓她氣炸。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
▲有網友買肉鬆麵包，結帳時價格卻變2倍，原因讓她氣炸。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
麵包是許多人早餐的首選，除了到一般烘焙坊購買外，如今四大超商、大賣場與超市的選擇也相當多元。近日，就有網友抱怨，到連鎖咖啡店買麵包，一袋兩入的肉鬆麵包，標價寫18元，沒想到結帳時金額卻變成「2倍」，她得知原因後相當生氣，貼文也引起網友關注。
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原PO在《爆怨公社》表示，今天中午到連鎖咖啡店買麵包，看到兩個小小的肉鬆麵包裝在一個袋子內，標價打18元，結果店員在結帳時打了兩次18元，當下還以為是對方打錯，一問之下才知道，「店員說一個18元，一袋有2個所以是36元」。
▲店員的理由竟是，「一個18元，一袋有2個所以是36元」。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲店員的理由竟是，「一個18元，一袋有2個所以是36元」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
這讓原PO聽了當場傻眼，忍不住質問店員「妳上面只打了18元，而且妳們2個裝一起，客人如果買多一點也許不會發現，但是妳們這樣賣麵包對嗎？」最後也將那袋麵包退掉，而她也忍不住問，「是我太龜毛？還是她們這種手段很正常？這樣標價你們會覺得是18元？還是36元呢？」
許多網友也紛紛回應，「太扯了吧，怎麼看到都覺得是一袋18元」、「18元吧，不然為啥裝一起」、「正常人都會認為是，這樣一袋是18元」、「而且店家還沒標記是一個18元，覺得母湯」、「如果是一個18元應該是各別包裝，倘若只買一個那另外一個不就要丟在外面嗎？那是店家強迫行銷手法無誤」、「這手法，真的蠻過分的」。（編輯：許智超）
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