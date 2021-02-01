全台最適合養老的縣市？眾直指「心中第一名」：絕對安穩
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 21:36:22
台灣各縣市不僅擁有自然天成的奇觀美景、名聞遐邇的歷史古蹟，甚至還有讓人垂涎三尺的道地美食，就連國外旅客也喜愛不已。不過，就有網友好奇發問「台灣養老第一個想到哪一個縣市？」對此，就引來許多台灣人曝光心目中的理想聖地。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣目前逐漸邁向高齡化的社會，這就讓他好奇發問「工作大半輩子這麼辛苦，未來養老規劃就變得相當重要，那麼台灣這麼多縣市，哪個地方最適合養老啊？」問題一曝光，就引來許多鄉民熱議，其中「台北市」意外呼聲最高，「台北啦，選鄉下的都嘛說說，最後還不是選離醫院近的」、「台北，交通方便，就醫方便，絕對安穩」、「台北市！醫療水準跟公共交通有極大的城鄉差距、年紀大這兩點要優先考慮」、「北市啊…光醫療捷運及文教設施對老人就是最友善了，真的年老住鄉下會很辛苦，出門都要騎車開車對自己和別人都危險」、「你身體好就去花蓮，有慢性病還是待在台北吧！」綜合網友看法，由於台北大眾交通運輸系統便捷，方便不少長輩移動，且醫院設立多，就醫十分便利，相較於其他縣市來說，是較為適合長輩養老的地方。不過，亦有人抱持其他看法，直言「金門吧！有各種本島沒有的補助，人少清幽，看醫生回本島」、「如果沒有颱風這東西，選花蓮」、「認真回，嘉義市。天氣、物價、醫療都好」、「桃園吧」。（編輯：陳雅雲）