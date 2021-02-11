牛年最強新片懶人包　宋仲基離婚復出尬上台灣黑幫

《勝利號》（승리호，2/5 Netflix已上線）本片為韓國影史首部以宇宙、太空人為題材的科幻鉅製，由《狼少年：不朽的愛》導演趙聖熙二度攜手《太陽的後裔》宋仲基、《下女的誘惑》金泰梨、《雞不可失》陳善奎，還有在片中僅獻聲不現身的《一日三餐》柳海真合作。片子原訂去年9月上映，因疫情關係一再延檔，最後終於在Netflix全球190國獨家上線。故事背景設定在2092年，地球已不適人居，「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一，問題飛行員金泰浩（宋仲基 飾）、勝利號船長（金泰梨 飾）、黑幫頭目出身的駕駛員朴虎（陳善奎 飾）、愛嘮叨的機器人巴博斯（柳海鎮 飾），意外發現一名小女孩其實是大規模殺傷性武器「類人類機器人」，若賣了她即可獲得200萬美金酬勞，但4人卻決定展開拯救地球的行動。《角頭－浪流連》（The last stray，2/5已上映）此外傳發生在《角頭2：王者再起》6年前，除了「五虎將」鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞、唐振剛、「貴董」高捷、古斌全數回歸，還加入金馬女配角謝欣穎、高捷、柯叔元、龍劭華、太保、曾莞婷、陳竹昇等硬底子演員。鄭人碩與謝欣穎在片中有大量虐心感情戲，動員上百臨演的大型械鬥場面也沒有少。故事聚焦阿慶（鄭人碩 飾）和女友小淇（謝欣穎 飾）的愛情故事，另有五虎崛起過程。劇情描述原本水火不容的阿慶與小淇，再一次次爭吵中發現其實自己最在乎對方，2人相愛、相知、相惜、互相扶持。此時，湳沆的世界在背地裡陷害北館販毒，不僅讓北館深陷危機，仁哥（柯叔元 飾）與五虎們相繼誤解阿慶，小淇也因為阿慶受重傷，阿慶分身乏術，痛定思痛決定奮力一搏。《男兒王》（Number 1，2/10已上映）本片在去年金馬影展首映，場場爆滿、一票難求，好口碑及氣勢延續到金馬獎，演出變裝皇后的新加坡喜劇天王李國煌，一舉入圍最佳男主角獎，更抱走最佳造型設計獎。電影中出現多首台味十足的歌，如李國煌在失業前高唱寶島歌王葉啟田的《愛拼才會贏》，秀場中出現張惠妹的《姐妹》、蔡依林的《看我72變》，另有梅艷芳的《女人花》，閩南語版《I Will Survive》等金曲。劇情描述突然失業的中年主管曹啟明（李國煌 飾），不敢讓妻小知道，又因年紀遲遲無法找到新工作，在房貸、車貸的巨大壓力下，因緣際會化身變裝皇后登台，原本古板大叔竟在酒吧綻放無限風華，成為了酒吧頭牌。而其中肩負一家生計的男人之苦、理解不同族群的心酸，讓人看得笑中帶淚，為之動容。《STAND BY ME 哆啦A夢2》（STAND BY ME Doraemon 2，2/10已上映）經典日漫「哆啦A夢」50周年紀念之作，也是2014年推出的《STAND BY ME 哆啦A夢》續集，片中青年大雄依舊由妻夫木聰配音，據悉，他看劇本時就熱淚盈眶，在配音現場，一聽大雄奶奶配音員聲音就淚崩，而日本上映後也好評不斷，有許多搶先看過試片的觀眾都流淚走出戲院，呼籲：「一定要帶好衛生紙！」「奶奶的回憶」為本作的主軸，故事接續前作，大雄某日突然想起過世的奶奶傷心不已，便與哆啦A夢搭乘時光機回到過去，只為了再見奶奶一面，而因奶奶一句「真想看一眼你未來的新娘子啊！」大雄與哆啦A夢來到未來，卻發現大雄在與靜香的婚禮當天逃走了，為了找尋新郎大雄，哆啦A夢與大雄展開了一場跨越過去、現在及未來的時空大冒險。《溫蒂》（Wendy，2/10已上映）本片為曾以《南方野獸樂園》驚豔奧斯卡金像獎的導演班謝特林新作，以魔幻寫實風格重現英國經典文學作品《彼得潘與溫蒂》，電影探討青少年對成長的迷思、自由和家庭溫暖等議題，擺脫說教式敘事手法，用小孩的童真角度創造出獨一無二的奇幻風格，底蘊深厚、後座力極強。我們都是逃避長大的孩子！少女溫蒂迷失在一個年齡和時間脫節的神祕夢幻島（Never land），她必須為拯救自己的家人、自由和年輕的歡樂精神而奮鬥，以擺脫成長老化的致命危險；從火車車頂的奔跑、古老的沈船、水下洞窟、海洋生物等這些用生命淬煉出的故事，前所未見的冒險就此揭開序幕。（編輯：楊穎軒）