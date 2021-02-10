牛年最強新片懶人包 陳妍希「和男人單獨出國」氣死老公
娛樂中心／綜合報導
2021-02-10 08:00:00
今天是小年夜，也是7天年假第一天，計畫好要到哪裡出遊了嗎？如果沒有，來看部好電影吧！《NOWnews今日新聞》為你精選年節上映的10部強檔好片，本篇介紹分別由金曲歌后艾怡良初試啼聲、國民女神陳妍希主演的2部國片、2部闔家觀賞的動畫，以及1部改編真實社會案件的動作片。
《我沒有談的那場戀愛》（I missed you，2/10已上映）本片由《誰先愛上他的》徐譽庭、許智彥再度聯手執導，艾怡良演出沒有戀愛天分、總是擺出厭世臭臉的「理工女」，金鐘戲王吳慷仁為戲增胖至84公斤，詮釋遊戲人間、桃花滿天的廣告才子，2人飾演兄妹。艾怡良片中暗戀同事傅孟柏，而傅孟柏剛好就是不解風情的「理工男」，另有9m88飾演個性耿直又冷酷的社會新鮮人，以及林美秀、張耀仁等配角。劇情從「臉書的封鎖名單」展開，探討封鎖一個人，是因為一時任性？還是徹底不願再得知對方的任何消息？而封鎖之後，就真的可以忘記嗎？從金牌編劇跨足導演的徐譽庭，在這部暖心賀歲片提出她的愛情哲學，「不如好好分手，才能好好再愛！」《跟你老婆去旅行》（A Trip With Your Wife，2/10已上映）《比悲傷更悲傷的故事》破億票房導演林孝謙的浪漫公路喜劇，卡司網羅陳妍希、鳳小岳、張書豪，劇組耗費鉅資遠赴加拿大東岸實景拍攝，楓林、瀑布、雪地盡收眼底，希望這部笑淚交織、美景如畫的愛情電影，能夠帶給觀眾如《白日夢冒險王》或《享受吧！一個人的旅行》無以名狀的感動。原本想拯救愛情，沒想到卻是出了差錯的旅行！？劇情描述阿誠（張書豪 飾）大學時，在室友兼好兄弟阿智（鳳小岳 飾）幫忙下追到小雅（陳妍希 飾），沒想到，2人結婚後，阿誠心思都在事業上，夫妻吵得不可開交，這時阿智突然出現，要求小雅陪他去旅行，因而展開一段爆笑又感人的追妻之旅。《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry，2/10已上映）史上最著名的歡喜冤家重返大銀幕！此次除了大小朋友都熟知的主角湯姆貓與傑利鼠，還有「超殺女」克蘿伊摩蕾茲、《蟻人》麥可潘納、《醉後大丈夫》鄭肯等真人演員，眾人加入這場鐵定翻天又覆地的「追逐」新篇章。劇情講述湯姆貓與傑利鼠來到紐約生活，並在一間豪華飯店遇上克蘿伊摩蕾茲扮演的飯店新員工，而即將協助舉辦世紀婚禮的她，必須在婚禮前驅逐傑利鼠，於是找到湯姆貓幫忙，當然計畫趕不上變化，湯姆貓與傑利鼠在飯店裡搞出的名堂，絕對讓你笑破肚皮。《銀龍出任務》（Dragon Rider，2/10已上映）故事敘述被龍族包袱困柱而成長的銀龍「飛克」，因人類即將入侵家園，決定與同住於森林的精靈族兼摯友「黃小玲」挺身行動，尋找傳說中被稱為飛龍聖地的「天堂之境」。險途中，2人誤闖人類世界，結識一名自稱「龍騎士」的男孩，不太靠譜的3人搭檔，展開橫跨歐亞非的冒險，向龍族的最後樂土前進...本片找來《移動迷宮》、《后翼棄兵》湯瑪士桑斯特替主角銀龍「飛克」配音，《愛的萬物論》金獎影后提名費莉絲蒂瓊斯獻聲「黃小玲」，《X戰警》系列「X教授」派屈克史都華以出神入化的聲音演出反派人造龍「金霸」；中文版配音則是金鐘視后鍾欣凌。《復仇追緝令》（River Runs Red，2/10已上映）啟發並改編自百餘件美國真實社會案件，劇情講述查爾斯（泰迪哥斯 飾）是一名位高權重的非裔美籍法官，他堅信誓言，並努力維護法律制度，直到某日，2名警察因種族歧視、執法過當而冷血地槍殺他的獨生子，甚至逃過法律制裁，讓查爾斯決定為已逝的孩子們報仇；此時，查爾斯的偵探朋友賀拉斯（約翰庫薩克 飾）卻嘗試阻止他們放下仇恨...黑人的命不是命？這部沉重又具警世意涵的作品．由《空中監獄》約翰庫薩克、《雷神索爾3：諸神黃昏》路克漢斯沃、《芝加哥》泰迪哥斯、《情人節快樂》喬治洛佩茲、《絕命毒師》RJ米特領銜主演，集結好萊塢雄壯硬漢，大銀幕演繹因種族歧視所釀下的社會悲劇。（編輯：楊穎軒）