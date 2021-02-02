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面試3次都被要求「一事」！他照做卻被打槍　真相藏套路

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 05:40:00

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友面試了3間大公司都慘被打槍，隨後他便曝光三間公司的共同點，意外引來職場老鳥曝光暗黑套路。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，近期面試了3間大公司，沒想到都慘被打槍，隨後他便曝光三間公司的共同點，意外引來職場老鳥揭露背後暗黑套路。
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原PO於PTT Salary板上發文，表示自己在去年12月底開始求職，目標想在台灣新創的科技公司中找尋Account Management（客戶經理）的職缺，其屬於中階職位，然而他就無奈透露，已經連續三次都在大型公司的第三次面試後被刷掉，讓他內心產生極大的挫折感。
此外，文中他還分享了3間公司的共同點，其一包括都是百人以上公司；其二是面試時都會要求準備針對該公司的新產品功能提案，包括用戶故事的預想、功能的流程、線匡圖等等；其三是中間面試的人資及主管，都特別表明很喜歡自己的履歷內容，甚至肯定他的多方發展。
其四是同時間都表明，十分擔心他的職涯發展計畫不夠單一，有種什麼都想試試的感受；最後則是在第三次面試完後，都回覆希望原PO找到工作後也和對方告知，讓他突然產生自己恐是備取的念頭，因此讓他無奈發問「因為第一次在台灣應聘此類職位，也沒人認識的人資或者同圈圈的朋友，只好求助PTT的版友，這樣子的情況十分常見嗎？」
▲原PO透露面試了三間大公司卻全被打槍。（圖／翻攝PTT）
▲原PO透露面試了三間大公司卻全被打槍。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友安慰直呼，「不用在意，大家都是這樣」、「實力很重要，運氣更重要」、「三次還好啦！無聲卡都幾十張了..」、「有緣就寫信問問人資或主管啊！禮貌點都會回吧」、「不用想這麼多，簡單說就是有人比你還適任，所以沒上」。
但就有過來人針對三間公司共同處中的第二點提出質疑，直言「感覺就是假面試之名行免費收提案之實」、「免錢的提案，超爽的」、「公司騙資料的，不用放在心上」、「看到2覺得就只是想要騙資料的感覺...」、「感謝原po的創新提案，還免錢的」、「2就騙資料了」、「面試就要你提案或交作品的就直接拒絕了啦」。（編輯：陳雅雲）
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