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男包紅包寵女友！她一見「金額」怒喊分手　網嗨：解脫了

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 10:18:37

▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）

農曆新年將至，不少人都開始苦惱該包多少紅包給長輩或是另一半，不過，也有一名男網友發文抱怨女友因為「紅包的金額」和他分手，而該「金額」曝光後，也讓網友們超傻眼，直呼真的是「身在福中不知福」。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示交往3年的女友因為紅包的事和他鬧分手，但原PO早就說明情況了，「今年比較特殊，因為買車又加買房，我手頭今年很緊，紅包一樣會給妳和妳父母，但今年的一定比較少」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my
▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）
原PO也表示，女友得知後卻不斷追問紅包「金額有多少」，而他也如實告知，「老實告訴妳，給妳6000元，妳父母8000元，妳還要跟我不爽」。後來原PO才知道，女友不爽的理由竟然是「姐夫都包的比我多」，但這也讓他非常不能接受，「問題是，那是妳姐夫啊，請問我們結婚了嗎」？

他接著說道，「我只問妳我們交往3年多了，妳有包給我父母嗎？你居然就直接跟我說分手！ 我只能說，好吧那就這樣吧」，但因為「紅包金額」被分手，也讓原PO相當氣憤，認為女友「每年收我紅包，又收我父母紅包，每個月吃喝、化妝品和衛生棉都我在負責的，我真不懂因為這件事你在跟我翻臉什麼東西的」。

貼文一出，網友們超無言，「只是女朋友欸…… 錢太多喔」、「不懂得知足的人趁早離開她是對的你很棒」、「你女友身在福中不知福，祝福你值得更好的」、「分了也好，以後只會更痛苦」、「恭喜脫離苦海」、「相信我，幾個月以內，她還沒找到比你還凱的，她會自己乖乖回來」、「好像工具人。你夢醒了，尋找下一位吧」、「恭喜施主，您解脫了」。（編輯：郭佩蓉）

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