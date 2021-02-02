服飾店鏡子照起來都比較瘦？內行曝「神秘角度」：是真的

許多人在添購新衣服、褲子時，通常都會在服飾店裡面試穿，照鏡子確認尺寸及版型真的適合自己，才會決定是否要購買，對此也有一名女網友很疑惑，她覺得在服飾店內的鏡子，照起來都會看起來比較瘦，貼文一出，也有內行網友揪「神秘角度」，直呼「是真的」。

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該名女網友在PTT以「有發現服飾店的鏡子照起來都比較瘦嗎」為題發文，表示她有時買褲子時，在店內試穿照鏡子時，「就覺得看起來超纖細，結果後來再穿又還好」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為服飾店的鏡子照起來都比較瘦。（示意圖／取自unsplash）

也有網友留言，表示他覺得「健身房」的鏡子也有類似效果，「我懷疑健身房的也是」、「健身房也是，我懷疑捷運月台的玻璃柵欄也有同樣效果」、「我家這邊健身房的鏡子照起來瘦到爆」。（編輯：郭佩蓉）