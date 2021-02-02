麵包店「這4種」別買了！糕點師傅曝內幕：不懂的人才吃

許多人對香氣四溢、方便好吃的麵包情有獨鍾，出門在外若剛好逛到麵包店，多數人通常都會買個幾顆回家，無論是當深夜果腹的宵夜，還是當隔天的早餐，麵包都是不少人的不二選擇。

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不過其實香味撲鼻的麵包店，也是會有小套路的，根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，在麵包店購買麵包時，一定要注意這些小細節，學會了就能買到健康又美味的麵包，對此，就有糕點師傅曝光「4種麵包」別買，並直呼「只有不懂的人才會吃」。

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，在麵包店購買麵包時，一定要注意這些小細節，學會了就能買到健康又美味的麵包。（示意圖／取自unsplash）

第二，「散裝蛋糕」，現在有很多散裝蛋糕賣，都是稱重的。有時候你就挑了幾塊，就特別的重，完全看不出來幾塊小蛋糕就有一斤，超出自己的預期，那是因為麵包師做的蛋糕水分比較多，蛋糕體比較濕，重量也大。另外，還可能會買到前一天沒有賣光的蛋糕。

第三，「水果麵包」，有時候看到嵌著水果粒的麵包，長得非常好看，讓人很想吃一口，食慾一下子被勾上來。不過在購買水果麵包時，盡量選擇有整顆水果的，比如草莓、藍莓，若是果粒的話，很容易吃到不新鮮水果，商家可能會把壞掉的水果切去腐壞的，再把剩下的切成果粒放在麵包上。

第四，「蓬鬆麵包」，有的麵包發得很蓬鬆飽滿，讓人看著就食慾大增，但是懂得烘焙的朋友都知道，僅靠酵母是無法醒發出那麼大的氣孔的，除非是添加了什麼添加劑。而且這樣蓬鬆的麵包其實用料非常少，只需要一點點就能發得很大。看著很大的麵包，吃起來並沒有多少飽腹感。（編輯：郭佩蓉）