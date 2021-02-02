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好市多買拼圖卻「缺1塊」！她無奈求助　超扯神結局曝光

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 12:17:46

▲一名女網友在好市多購買拼圖，豈料最後一片卻無法拼進缺口裡，貼文一出，結局竟神展開。（左示意圖，NOWnews資料照／右圖，翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲一名女網友在好市多購買拼圖，豈料最後一片卻無法拼進缺口裡，貼文一出，結局竟神展開。（左示意圖，NOWnews資料照／右圖，翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，不過，也有一名女網友日前在好市多購買了一盒拼圖，而回家拼拼圖時，發現最後一片無法拼進缺口中，於是PO文求助，怎知貼文一出，竟然有一名網友留言，「原來是你，拼圖跑來我家了」，結局神展開，也讓其他網友嘖嘖稱奇。

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該名女網友今（2）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前到美式賣場好市多購買了一盒玩具總動員圖案的拼圖，回家正開心拼拼圖時，她發現雖然拼圖的數量雖然是正確的，但最後一片拼圖卻無法拼進缺口中。

▲一名女網友在好市多購買拼圖，但最後一片拼圖卻無法拼進缺口中。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲一名女網友在好市多購買拼圖，但最後一片拼圖卻無法拼進缺口中。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
遇到如此特殊的情況也讓原PO相當苦惱，因為缺這一片拼圖，就無法讓拼圖完整，因此她也上網PO文求助，「請問大家如果遇到這種情況是要默默算了，還是拿去退」？

貼文一出，引起熱議，「遇過，當時剛好是台灣廠商的拼圖，email圖片給台灣廠商，廠商會直接寄一片回來」、「我不會退，我會一直拿出來跟朋友說嘴」、「商品有問題，你為什麼要忍」、「蠻特別的NG欸，我會留」、「完成不了的拼圖我內心這檻過不去」、「強迫症覺得難過 」。

不過，其中也有一名網友的留言，讓整個結局直接神展開，「原來是你！跑到我家來了，我那時候就在想，該不會剛好有人少吧，居然，如果真的很喜歡，我可以郵寄給你」，該留言一出，也讓其他網友全看傻，「各位單身狗還不快去買拼圖」、「原來是聯誼拼圖的部分」、「樓上已經有人找到了，太強了這社團」、「恭喜原po 找到迷失的左上角，現在要來尋找多的右上角是誰的了」、「原來拼圖可以認識美女，看來要大賣了」、「太扯了」。（編輯：郭佩蓉）

▲女網友才PO文求助，就有網友留言表示「拼圖跑來我家了」，結局神展開也讓其他網友嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友才PO文求助，就有網友留言表示「拼圖跑來我家了」，結局神展開也讓其他網友嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
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