出版社賣五「福」春聯！一拆發現是「這字」　陸網全臉綠

農曆春節將至，家家戶戶都準備好掛起春聯迎接牛年，但收到這樣的春聯恐怕會讓人啼笑皆非了。中國知名的人民文學出版社日前推出新年禮盒，其中五張知名書法家字帖的「福」字春聯中，竟然意外收錄到「禍」字，眼尖網友揪出後消息掀起熱議，更有網友幽默回應「是福不是禍，是禍躲不過！」。

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根據《中新網》、《觀察者網》報導，這款由人民文學出版社推出的新年禮盒《五福迎春‧人文年禮2021》約在人民幣120元（約新台幣520元）上下，有讀者發現禮盒中的「福」字春聯其中一個根本就是「禍」，紛紛質疑「這還能作為春節禮品嗎？」、「出版社犯這種錯真尷尬」。

▲左下圈起處實際上是「禍」字，但應該要「是福不是禍」。（圖／翻攝自人民文學出版社官方微信）

對此，人民文學出版社也在昨（1）日緊急向大眾致歉，解釋這五個字是從大陸已故知名書畫家啟功的《啟功書法字匯》中所選取，經過向多位書法家求證後發現，的確是誤收「禍」字，承認「對書法缺少專門研究」外，也願意進行補寄正確版本、接受退款等售後處理。

▲出版社緊急貼出澄清字帖，向大眾致歉。（圖／翻攝自人民文學出版社官方微信）

不過許多網友也紛紛表示，雖然只是錯了一個字實質上沒有損害，但剛好把福「調包」成禍實在是有些尷尬，網友們也陸續湧入官方微博底下調侃「四福不是禍」、「不是禍還不識貨」、「福禍相依，沒事沒事」，但也有民眾對於身為出版社卻發生這種錯誤感到訝異「編輯人員怎麼如此草率」、「書法家們相當無奈啊」。（編輯：楊智傑）