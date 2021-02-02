卜蜂：萊豬進口是政治議題　豬價將維持高檔

（中央社記者韓婷婷台北2日電）全球豬隻供給受到非洲豬瘟影響，加上飼料原料價格飆高以及台灣開放含萊克多巴胺美豬的萊豬進口議題等多項因素，都促成台灣豬隻需求暢旺，卜蜂董事長鄭武樾表示，農曆年前豬價將維持高檔。
針對政府開放萊豬進口，鄭武樾認為，這為政治議題，因為進口商大多已經表明不會進口，加拿大的豬也比萊豬便宜，台灣民眾要吃到萊豬的機會不高，如果可以夠換取國際空間，這樣犧牲是可以接受的。鄭武樾表示，台灣每年進口美牛27萬噸，而進口豬肉去年的占比也只有10%，重點是，加拿大的豬肉比美豬更便宜，萊豬要進來台灣的機率相當低。其實美國、日本、韓國等國家，都吃了很多年，預期台灣進口量比例會很少，萊豬對台灣民眾的健康影響不大。卜蜂去年營收新台幣221.89億元，年增率4.8%，創新高記錄，整體獲利表現可期。展望今年，鄭武樾表示，今年營收獲利變數蠻大的，包括玉米、黃豆等不確定因素，原物料的成本控管是一個關鍵，不過預期豬肉、雞肉等價格都有支撐，短期要下滑機會不大；另外，即食品包括在網路、超商等通路銷售大幅成長，卜蜂今年將再新增2條加工即食品的生產線，還有洗選蛋、蛋雞場及飼料廠都有新產能加入，預計今年資本支出的金額約10多億元，持續擴大營運規模。（編輯：楊凱翔）1100202