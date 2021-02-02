速食店雞塊霸主是哪家？眾推爆「2大王者」：味道超獨特

現代人平常生活繁忙，會因為工作、課業等關係，常常忙得沒時間自己下廚，會選擇到方便快速的速食店用餐，而速食店提供的餐點選擇也是相當多元，對此，就有網友好奇「速食店雞塊霸主是哪家」，貼文一出，立刻引起熱議。
該名網友在PTT發文，表示「雞塊可以說是很多人去速食店常點的產品」，他也點出幾家速食店來比較，像是麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、儂特利、頂呱呱、樂檸漢堡和丹丹漢堡。
原PO也透露自己最喜歡的店家，「說實在的，摩斯雞塊真的好吃」，不過也因為台灣速食店眾多，選擇多元，因此讓他相當好奇，因此在文末發問「台灣速食店雞塊霸主是哪家呢」？貼文一出，引起熱議，其中受到最多網友推薦的雞塊則是「麥當勞」和「摩斯漢堡」，「麥當勞我最愛」、「還是最愛麥當勞」、「麥當勞就贏在那個糖醋醬」、「糖醋醬第一名」、「還是麥當勞的吃的最習慣」、「麥當勞絕對最好吃」、「麥當勞和摩斯雞塊最好吃」、「麥當勞摩斯的都不錯」、「摩斯味道很獨特，有種原味雞肉的感覺」、「摩斯最好吃」、「摩斯裡面水分很夠超推，但是味道偏淡，再來就麥當勞」。另外，也有網友推薦「紅龍雞塊」，「自己買紅龍雞塊回來炸」、「就紅龍阿」，事實上，《NOWnews今日新聞》先前就曾報導，有網友指出，「紅龍冷凍雞塊」吃起來和麥當勞相似度很高，且份量還算大，價格也不貴，因此受到不少饕客喜愛。（編輯：郭佩蓉）