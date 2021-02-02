速食店雞塊霸主是哪家？眾推爆「2大王者」：味道超獨特

現代人平常生活繁忙，會因為工作、課業等關係，常常忙得沒時間自己下廚，會選擇到方便快速的速食店用餐，而速食店提供的餐點選擇也是相當多元，對此，就有網友好奇「速食店雞塊霸主是哪家」，貼文一出，立刻引起熱議。

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該名網友在PTT發文，表示「雞塊可以說是很多人去速食店常點的產品」，他也點出幾家速食店來比較，像是麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、儂特利、頂呱呱、樂檸漢堡和丹丹漢堡。

原PO也透露自己最喜歡的店家，「說實在的，摩斯雞塊真的好吃」，不過也因為台灣速食店眾多，選擇多元，因此讓他相當好奇，因此在文末發問「台灣速食店雞塊霸主是哪家呢」？