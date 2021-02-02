單身男買車「抽中女朋友」！下秒正妹本人出現：認識一下

大多數民眾參加抽獎時，都希望自己是那位中大獎的幸運兒，許多商家也會透過這個心態舉辦抽獎活動，刺激民眾前往消費購物。日前在中國四川就有一間汽車展售中心舉辦了抽獎活動，更有消費者購車後抽出彩券寫著「獎勵：女朋友一個」，出乎他的意料的是，接著真的有一名女子出現告訴他自己就是那個「女朋友」，讓他又驚又喜。

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綜合陸媒報導，這名在中國四川省資陽當地有一名男子到舉辦抽獎活動的汽車展售中心挑選，最後在業務員的推薦下買了一輛車，接著更是在抽獎活動中抽出一張寫著獎勵是女朋友一個的彩券。接著果然有一名正妹披著「女朋友」的紅布條走出，不敢置信的車主更當場直呼：「可以直接帶回家嗎？」。

▲男子開獎後當場笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自《快看視頻》）

事實上這是該汽車展售中心舉辦的創意聯誼活動，業務員上前解釋這是因為過年快到了，特別請公司的業務員們掛上男朋友、女朋友的布條，更向該名車主表示「你們倆剛好都單身，我介紹你們互相認識，等等你們互加微信，但之後能不能成就看你們了」。

▲兩人合照畫面也被網友直呼「好幸運」。（圖／翻攝自《快看視頻》）

許多網友也對這種充滿創意的行銷方式感到有趣，紛紛在微博底下留言表示「我也要買車！」、「直接兜風去，不上班了」、「只差一棟房子了是嗎」、「這活動希望永續辦理」、「我也單身，但我買不起車」、「下次要帶我媽來，我挑車她挑媳婦」、「比較希望折現金給我」。（編輯：楊智傑）