是否接班桃園？林智堅、鄭文燦：桃竹互動的確密切
記者李春台/桃園報導
2021-02-02 16:25:50｜2021-02-02 16:41:24
新竹市長林智堅今(2)日送暖到桃園，親率新竹市5家飯店業者到桃園市捐贈年菜力挺桃園醫護。對於他近日頻頻出現在桃園，外界關注是否為接班桃園市做準備？林智堅受訪表示，桃竹是共同生活圈，近期是因為大新竹水情吃緊，今天則是以實際行動支持醫護。桃園市長鄭文燦則說，他和林本來互動就非常密切，往後還是會讓兩市互相交流，發展更好的交情，更好的友誼。
繼昨日赴平鎮給水廠見證桃園新竹備援管線工程通水，今天又率隊來到桃園送暖，林智堅表示，這個月確實來桃園比較頻繁，因為現在大新竹地區缺水，水情吃緊，中央前瞻基礎建設推動北水南送桃竹備援管線的工程，前段時間一直來到桃園視察工程，希望工程能夠如期，結果不僅如期還提早完成。昨天再來到桃園是和總統英文、行政院長蘇貞昌一起見證工程完成，備援管線通水不僅是大新竹地區，對整個國家半導體產業來說都是一個非常重要的建設。林智堅說，他在其他縣市祭出禁桃令的第一時間就和鄭文燦通話，表達新竹市對桃園的支持。林智堅說，在這個艱困的時刻各行各業都用實際的行動來支持第一線的醫護人員，因此號召新竹在地的5家飯店業者送上暖暖的年菜，希望幫桃園醫護人員解決年前要到市場購買年菜或者還要準備年菜的問題，讓他們在疫情趨緩之後，也能和家人一起吃年夜飯。對於是否有意要讓林智堅做接班人？鄭文燦表示，桃竹是一個生活圈，昨天桃園送水到新竹，今天新竹送暖到桃園，兩個城市都是大家公認的幸福城市，也是成長最快的城市。桃園是6都最年輕的，新竹是16縣最年輕的，雖然兩市規模有點不同，但本質是一樣的，都是注重科技、注重文化、注重生態的城市。鄭文燦提到，過去他跟林智堅的互動算是非常密切，像是颱風要不要放假，一起決定；跨年要不要舉辦，一起決定；燈會要不要取消，一起決定，兩市的互動真的很密切。鄭文燦指出，林智堅在第一時間就貼臉書力挺桃園，守護國門，昨天桃園送水到新竹，也解決新竹縣市的燃眉之渴，這都是應該要做的，他強調，防疫要同心，不分地域、不分彼此，新竹市在林的帶領之下發展的很好，兩市也經常做城市之間的互相觀摩交流，往後還是會做，讓兩市姐妹城市有更好的交情、更好的友誼。