房市／打炒房 北高雄置產客減 拋售潮未現
財經中心/綜合報導
2021-02-03 08:30:00
過去一年，北高雄楠梓、橋頭、仁武是全市交易熱區，以相對親民房價與較大的供給量，吸引自住與置產客買進。房仲業者觀察，去年底央行祭出選擇性信用管制至今，置產客看屋、交易量確實略減，但並沒有出現急售、拋售潮，主要是蛋白區房價較低，置產客較易補足貸款成數不足的資金缺口。
央行去（109）年12月針對建商、法人、個人第三套房貸祭出選擇性信用管制，自然人部分，第三戶（含）以上購置住宅，最高貸款成數6成且無寬限期。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，信用管制措施對於購屋信心多少有影響，預估短期會有1至2成買方暫時觀望、不會進場，不過，通常每年第一季是傳統房市淡季，是否有實質衝擊應要等農曆春節後才能明確觀察。而就該信用管制上路約2個月左右來看，以楠梓為例，置產客看屋與交易的數量確實略減，但剛性需求的自住客帶看、交易量能依舊穩定維持。侯鐵漢進一步說明，雖置產客看屋與交易量略減，但因楠梓總價較低，例如2房約550萬左右，小3房約700萬上下，即便面對央行出手，置產客仍能透過信貸或本身現有資金等方式，補足貸款成數不足的缺口，因此，目前市場上並沒有急售甚至拋售潮的狀況出現。侯鐵漢也表示，去年3、4月之前台灣房市受新冠肺炎疫情衝擊，光是看屋量就比同期減少2至3成之多，直到疫情控制下來，5月後才又回溫；因此，相較於打房措施，今年疫情是否掌控得宜，恐將影響看屋、交易量更甚。大家房屋高雄楠梓加盟店店東張鳳如也以橋頭、岡山、路竹等區為例，因多屬工業區，考量空氣品質與交通便利程度，購屋族大多是工作需求而就近買在當地，因此央行打房衝擊不大，即便少數置產客，也因這些蛋白區房價相對低，現金需求沒這麼高，也不會產生急售與拋售的需求。