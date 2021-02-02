最貴停車場？他停2小時竟要「4980元」 網一看秒揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 16:48:32
市區的車位總是一位難求，因此許多人都會將汽車停進停車場，只需要投代幣繳費，相當方便。近日，就有網友在某停車場停了2個多小時，沒想到繳費時，機台顯示應繳金額竟直逼5千元，讓他忍不住說「我到底看到了什麼？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，只見螢幕上顯示該繳的金額為4980元，而左上方也清楚寫明他的進場時間，機台也提供4種電子支付方式，但原PO實際上才停2個多小時，因此看到這個金額，讓他不禁直呼「我到底看到了什麼？我才停不到3個小時」。許多網友看到也紛紛回應，「這停車場是以秒計費的嗎」、「你是不是誤停了一輛火車」、「進了精神時光屋了」、「一分鐘27元，一小時1620元」、「應該是車牌辨識錯誤吧」、「下面應該要改一下，你的時間，我來改變」、「早知道騎車就好了，哭哭」、「原來開停車場最賺」、「笑死，這也太坑了吧」。不過，也有眼尖的網友發現，照片上的進場時間竟是「2021/01/01」，因此推斷是機台故障，建議原PO趕緊聯絡客服，「機器顯示已經停一個月囉」、「看來是電腦出問題了」、「停了30天啊！你的1小時人間已過10天」、「進場時間1/1，出場時間1/31」、「機器故障了，打電話給客服」。（編輯：許智超）