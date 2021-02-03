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影／澳洲街訪台灣「最美女星」是？公開真實年齡眾人驚呆

影像中心/綜合報導

2021-02-03 18:00:00

▲ YouTuber街訪澳洲民眾，詢問她們心目中最美台灣女星是誰。（圖／微笑男孩Wei Zeng 授權）
▲ YouTuber街訪澳洲民眾，詢問她們心目中最美台灣女星是誰。（圖／微笑男孩Wei Zeng 授權）
隨著時代交替、網路發達，大眾審美觀越來越相似，不管東西方國家，對於美女標準大同小異，不外乎身材要好、五官深邃眼睛有神等。YouTuber「Wei」實地走訪澳洲街頭，詢問澳洲人票選台灣「最美女星」是誰，將「張鈞甯、林依晨、田馥甄、蔡依林」等人列入比賽，究竟誰會是澳洲人心中最美呢？ 
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▲ 有民眾認為林依晨的下輪廓線很美，並看起來有女王風範。（圖／微笑男孩Wei Zeng 授權）
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▲ 當民眾得知四位女星都將近40歲，真實年齡讓他目瞪口呆。（圖／微笑男孩Wei Zeng 授權）
Youtube頻道「微笑男孩Wei Zeng」的Wei，在澳洲打工度假期間，街訪澳洲人對於台灣的看法，並投票選出台灣女星蔡依林、田馥甄、張鈞甯、林依晨，哪一位最美。在詢問18位路人中，投票結果由張鈞甯脫穎而出，同時也詢問澳洲人是否對台灣有印象，發現大部分的人都聽過台灣，只是對台灣沒有太深入的了解，有機會也很有意願造訪台灣。有趣的是，當澳洲民眾得知 4 位女生都將近 40 歲的時候，一臉傻眼的超真實反應，讓網友紛紛笑到不行！影片曝光後，網友們紛紛留言「唯一支持張鈞甯！」、「田馥甄最美啊！」、「怎麼會，蔡依林很有魅力耶！」，紛紛替自己心目中的女神應援。（助理編輯：闕靖潔） 
 
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