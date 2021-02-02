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從小學投資！10歲弟買GameStop「獲利超過50倍」：繼續買

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 17:02:17

▲（圖／翻攝自Nina Carr臉書）
▲這名住在美國德州聖安東尼奧的10歲男童因為先前持有GameStop股票，如今已漲幅逾50倍的股價賣出後，瞬間獲得全國焦點。（圖／翻攝自Nina Carr臉書）
上週電玩零售商遊戲驛站（GameStop）股價瘋漲，一夕之間由Reddit鄉民以股民自救方式讓股價在26日當天就大漲92.71%，消息引起全球熱烈討論。而在這波「散戶聖戰」中，一名德州10歲男童也因為2年前買了GameStop股票，如今價值一夕暴漲50倍以上，也讓他賣出近3200美元（約新台幣9萬元）股票，羨煞不少民眾。
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根據《CNN》、《Fox News》報導，7年前這名非裔男童卡爾（Jaydyn Carr）就在母親的指導下開始學習投資理財、信用債務等相關金融知識，從小愛玩電動的他原本最想要的禮物是一台XBox，但媽媽妮娜（Nina）2年前購買了約60美元（約新台幣1700元）的10股GameStop股票，並特地將股份證書（Stock certificate）裱框當作禮物送給他。
▲（圖／翻攝自Nina
▲Jaydyn從小就接受母親教導的理財知識，熱愛電玩的他更打算再繼續買相關產業的股票。（圖／翻攝自Nina Carr臉書）
當時這間電玩公司股價僅6.19美元（約新台幣174元），卡爾也開心表示「能拿到自己最常用的公司股票真是太酷了」，直到上週三手機內的股市App不斷通知妮娜GameStop股價正急遽漲幅，她當下也立刻告訴正在進行線上課程的兒子，問他想怎麼做，卡爾則決定賣掉這支陪伴兩年的股票，「我知道它隨時都可能瞬間下跌」，最後以每股320美元（約新台幣9000元）的價格將這10張GameStop股票賣出。
報導指出，這是卡爾操作的第一支股票，他打算將賣出總價接近3200美元（約新台幣90000元）其中的一部分存進儲蓄帳戶，剩下1000美元（約新台幣28000元）再進行其他投資運用，例如購買微軟（Microsoft）或是線上遊戲平台商Roblox的股票。（編輯：楊智傑）
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