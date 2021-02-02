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前男友現身婚禮！新娘苦求「一事」　新郎尷尬臉全被錄

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 17:28:59｜2021-02-02 18:00:48

結婚
▲馬來西亞先前有一對新婚夫妻舉辦婚禮，沒想到新娘的前男友也到場祝福。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅。然而，馬來西亞先前有一對新婚夫妻舉辦婚禮，沒想到新娘的前男友也到場祝福，新娘一看到對方，當下就立馬苦求新郎「一事」，雖然新郎大方同意，但尷尬無奈的神情全被錄下來，影片曝光後，隨即在網路上掀起討論。
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據《鏡報》報導，一名網友於TikTok上傳一段影片，從畫面中可發現有一對新人站在舞台正中央，準備接受賓客的祝福，但新娘的前男友卻突然驚喜現身，甚至準備向新娘、新郎握手給予祝福。
讓人驚訝的是，下秒新娘馬上轉頭詢問新郎，是否可以和前男友來個「最後的擁抱」，面對突然其來的要求，新郎雖然點頭答應，卻在兩人擁抱時低下頭擺出無奈且苦笑的神情。
▲新娘要求和前男友來個最後的擁抱。（圖／翻攝TikTok@mayangkumay）
▲新娘要求和前男友來個最後的擁抱。（圖／翻攝[email protected]
值得一提的是，影片最後當新娘與前男友擁抱完後，前男友也伸手向新郎握手表達祝福，且握手時還特意將對方拉近，甚至還給新郎一個大大的擁抱，以此化解了尷尬的局面。
▲新娘前男友也和新郎擁抱。（圖／翻攝TikTok@mayangkumay）
▲新娘前男友也和新郎擁抱。（圖／翻攝[email protected]
影片曝光後，至今已有超過570萬人次觀看，不少網友也紛紛留言「如果新郎也抱著前女友，不知道新娘會有何感受」、「可見新郎看到新娘抱著前男友時，他立刻低下了頭，你猜他的家人會怎想」；但也有網友替新娘說話，認為新娘有事先詢問過新郎，表達了兩人互相尊重。（編輯：陳雅雲）
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