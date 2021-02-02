趕著打排位！他竟要女友「刷碗抵債」 誇張行徑讓網氣瘋
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 19:14:13
情侶間的感情問題百百種，對此，就有位女網友抱怨男友非常沒有耐心，每次只要自己吃飽就會開始催促她吃快一點，前幾天出遊吃火鍋時，更限時她「3分鐘」要吃完，最後還受不了當場走人，把沒帶錢包的原PO留在火鍋店，誇張的行徑讓她徹底心寒，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北星座》表示，男友相當沒耐心，總是在吃飯時不斷催促「妳好了沒？要吃多久？」、「妳再吃這麼慢，下次我就不等妳了」，讓她非常無奈。原PO接著指出，兩人前幾天出遊吃火鍋時，因為她習慣菜肉分開慢慢煮，所以事先就告訴男友會慢慢吃，希望男友可以等她，對方當下也答應了。沒想到，男友只花了20分鐘就吃完火鍋，等了5分鐘後就開始罵她浪費時間，還指責她把菜肉分開煮的習慣很矯情，最後甚至說「我說會等妳，但妳不能讓我等這麼久，我再給妳3分鐘全部吃完」，而原PO根本來不及吃完，但男友時間一到就立刻起身走人，留下她傻眼的待在原地。男友走後還傳訊息說自己要先回民宿，要原PO自己搭車回去，讓她最崩潰的是「我身上完全沒錢！因為錢包放在男友身上，結果他也沒結帳就走人了」，只好打電話叫男友回來店裡付錢，怎料，對方卻說「我在打傳說排位，現在沒空，沒錢妳就留在那邊刷碗」。這讓原PO徹底崩潰，最後是男店員看她自己一個人在哭，幫忙付了餐錢，並多給500元讓她搭車回去。回到民宿後，男友不但不關心她，甚至還在床上打遊戲，心寒的原PO決定向男友提出分手，不過對方卻反過來哀求再給一次機會，讓她相當煩惱「不知道要不要再相信他」。許多網友看完也紛紛建議，「不用想了，這當然是分手阿」、「這種男生不分手留著過年嗎？」、「太扯了啦，這男的真的太扯」、「分手吧！這種人認為電玩比妳還重要，如果現在不懂得珍惜妳，以後也不會」、「可以分手了...然後考慮一下男店員」、「當然是分手阿，他都覺得遊戲更重要了」。（編輯：許智超）