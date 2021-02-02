隕石墜落小學操場？NASA急關切　校方揭真相：學生愛死了

來自外太空的隕石墜落在地球總會引起專家關注，日前就傳出有一顆小隕石墜落在澳洲的馬蘭達州立小學（Malanda State School）操場，連美國太空總署（NASA）都要求校方回報狀況，結果真相大白後卻讓外界有些傻眼，原來一切只是教學課程的一環啦！校方還強調「學生愛死了」，引發熱議。
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綜合外媒報導，馬蘭達州立小學的操場上出現的一顆黑色「隕石」獲得關注，當地警方還到場拉起封鎖線，事情在社群網路上傳播開來引發熱議，NASA派員聯絡校方，認為他們應該跟甘迺迪太空中心（Kennedy Space Centre）回報此事，結果竟是誤會一場。原來這是校方精心安排的教學課程，讓學生模擬報導「隕石墜落」的新聞現場，一部分學生扮演成記者在現場連線報導、一部分學生負責寫出新聞稿、一部分學生在現場練習疏散、急救等緊急事件的應變處理。而「隕石」事實上只是學校花園內的一塊石頭，但事先用黑色氧化物在外層浸染，「墜落現場」也精心設計出一道衝擊波的痕跡，校方甚至還在石頭的下方放了一台噴霧機，製造高溫著地時冒煙的真實感，更與當地警方合作，讓警方派人到場拉出封鎖線製造臨場感。校方表示，這一連串的安排就是為了刺激起學生的好奇心和學習慾，而結果確實非常成功，學生愛死了，所有組員都很興奮，「空氣中都能感受到孩子們的雀躍電流」。當地居民接受訪問時也認為這很棒，很開心學校因此爆紅，並認為當地警方願意配合是整個教學活動中最讓人印象深刻的一點。因為當警察到場，一切都變得更真實，難怪連NASA都信以為真了。（編輯：倪浩軒）