面試官喊「一句」嚇壞人！她暗示：非安全期 真相全歪樓
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 21:38:12
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有女網友透露，近期到公司面試時，面試官突然喊一句，讓她嚇壞瘋狂暗示「最近並非安全期！」而真相曝光後，意外引來許多網友歪樓留言。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其於內文驚嚇直呼「真的是面試驚魂...！」她透露，自己到一間公司面試職缺，一開始人資的態度都十分客氣，聊天過程也十分愉快，對方甚至不斷暗示她「不要太拘謹」。直到某位面試官說了一句「這樣是不是有點悶？」一切開始都變了調，她解釋「主管進來了之後，更是全程不戴，過程中我也暗示了很多次...最近並非安全期，但對方還是一派輕鬆，儘管定期都有做好安全措施」。原PO透露對這樣的狀況十分厭惡，但感嘆「可是能怎麼辦？畢竟我是面試者，也只能配合到底，後面發生甚麼事也不重要了，到後面真的腦袋一片空白，只覺得面試結束之後，感覺滿臉都有主管的東西...唉」。最後原PO就疑惑詢問「大家面試會很care面試官有沒有戴口罩嗎？雖然戴口罩講話是真的很悶啦」，這才讓大批網友明白，原來原PO全篇文都是在抱怨面試官不戴口罩的問題。文章一出，立馬引來不少網友歪樓直喊，「有人跟我一樣看到中間想歪的嗎？」、「對不起，牆壁還有位置我自己過去……」、「我是不是誤會不戴什麼了...？」、「這內文讓我腦洞大開」、「我懷疑妳在開車，但是我沒有證據」、「意圖使人想上車」、「沒看最後2句會誤會很多」。不過亦有人認真回應，直言「面試的時候口罩真的還是要拿下來，我以為這是禮貌」、「之前去面試我都還是戴著面試...反而是在公司裡面很多人都沒戴..」、「現在時機敏感，保護自己比較重要吧？面試時也可以先講一聲，不方便拿下口罩的原因，基本上大部分公司都不會強制你要拿下來啊」。（編輯：陳雅雲）
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