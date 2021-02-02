密集恐懼慎入！芭樂「冒小黑斑」還能吃嗎？內行曝解答
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 22:45:31
芭樂在台灣有「國民水果」之稱，清脆細緻富營養、果肉帶有獨特香氣又兼具甜味，深受民眾喜愛。不過就有網友分享了一張芭樂的照片，驚呼「有人知道這個芭樂怎麼了嗎？這樣的芭樂還能吃嗎？」照片中的芭樂布滿許多小黑斑，乍看確實有點嚇人，文章一出引發熱議，更釣出許多內行人解答。
有位網友在臉書社團《爆系知識家》發文，分享了一張芭樂的照片，詢問大家「有人知道這個芭樂怎麼了嗎？」原PO解釋芭樂是家人送的，沒有特別挑過，拆了袋子才發現長這樣。讓原PO不禁懷疑「這樣的芭樂還能吃嗎？」雖然芭樂上的點點黑斑有些賣相不佳，但許多內行網友紛紛指出，「冬天季節比較容易遇到，基本上算是寒害。對我們賣芭樂的人來說，這叫做紅點花（瑕疵芭樂不影響口感）賣相不佳而已」、「之前有問過老板，他是說因為前陣子天氣冷有霜，來不及包造成凍傷，不影響品質，只是比較醜」、「這是寒害，只能當瑕疵果賣，目前大賣一斤7.8元，可以安心食用，不用削沒關係」、「我也是買到這種，拆開才看到。但吃時特別甜」。而根據農委會的資料顯示，芭樂的挑選訣竅是果實比重大，拿在手上感覺沉沉的較好。而外皮呈現淡綠色至金黃色的熟度最適中，太過青綠，則成熟度不足會有澀味。且外皮粗糙，越呈現凹凸不平狀的果實品質越佳。（編輯：倪浩軒）