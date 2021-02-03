銀行領錢遭狠酸！阿嬤霸氣用「1招」反擊 櫃台臉綠慘了
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 00:01:45
近年來為了方便民眾領取錢財，許多地方都會設立提款機供民眾使用，但對於長輩來說似乎會有點困難。近日，就有位60歲的阿嬤因為不會使用ATM，只好到銀行領錢，但櫃台小姐見阿嬤只要領500元（約新台幣2100元），不耐煩地一直想趕她離開，沒想到阿嬤下一秒的舉動，卻讓櫃台當場臉綠。
綜合陸媒報導，中國廣州一名60歲阿嬤因為臨時要用錢，又不會使用ATM，才會向櫃檯小姐求助，但對方一聽見她只打算領500元，就說「你要領5000以下金額的話， 就去自動取款機辦理」，但阿嬤還是拜託小姐「我就是因為不會操作，才想請你幫我的」。沒想到櫃台小姐卻不耐煩的回應，「這是規定啊！沒事就趕快走開，沒看到後面好多人排隊嗎？」這讓阿嬤聽了相當氣憤，直接將金融卡扔給櫃檯小姐，並說「那我就領個2億（約新台幣8.6億元）吧！把我卡裡面的錢全部領出來」，而櫃台小姐在確認過金融卡內的數目後，態度瞬間變的恭敬有禮。由於銀行沒有這麼多現金，所以最後阿嬤與櫃台小姐達成共識，只領出30萬（約新台幣130萬元），櫃台小姐也小心翼翼的遞上這筆現金，只見阿嬤從現金中抽出500元，並接著說「麻煩再幫我存299500元，謝謝你呀小姐」，讓對方當場臉綠了。這名阿嬤也透露，自己的兒子是大型集團的老闆，雖然很常匯錢給她，但她很節儉，每次都只用一點點，因此大部分的錢都存在卡中，這次遇到櫃台小姐不恰當的服務態度，才決定用特別的方式對待她，「服務應一視同仁，不要以貌取人」。（編輯：許智超）