部桃「清零計畫」啟動 鄭文燦：2月6日可漸恢復營運
記者李春台/桃園報導
2021-02-03 10:19:11
桃園市長鄭文燦今(3)日防疫會議中表示，中央疫情指揮中心今天開始啟動部桃「清零計畫」，如果沒有風險部桃才會啟動恢復營運的計畫，這點讓衛生福利部跟部桃應該會做好充分的準備，市府也會全力協助。
鄭文燦表示，目前有兩個專案，部桃專案4300多人要在2月5日完成採檢，進入自主健康管理，另外一個是部桃清零專案有2088位，包括外包人員必須要完成PCR的核酸檢測，都是2月5日要完成，部桃專案目前在採檢方面非常順利。鄭文燦表示，目前南北各設一個採檢站，一天最大的容量可以到達600人，所以2月5日前完成沒有問題，至於部桃清零計畫是2月3日到2月5日，3天要完成核酸檢測，如果沒有風險部桃預計2月6日將逐步恢復營運的計畫。鄭文燦指出，2月11日之後就進入春節的連假，春節期間我們11家主要責任醫院如何保有急診、門診跟住院的能量，這關係到市民跟病人的就醫的權利。鄭文燦表示會在2月8日、下個星期一下午3點，會再召開一次11家主要責任醫院的春節聯防會議，確定各醫院的醫療能量。針對媒體提問有一名病患68歲從部桃轉院之後，後來因為肺炎原因死亡，入院原因其實只是中毒而已，這件事是否有掌握？鄭文燦回應表示，這個個案採檢是陰性，包括法醫的採檢也是陰性，具體的死因跟疫情狀況的說明，還是由中央疫情指揮中心統一說明比較恰當。
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