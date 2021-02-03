為何火鍋店肉盤要墊「一片生菜」？店員揭3原因：賺到了

今年冬天有好幾波寒流接力報到，也讓「火鍋」成為了許多民眾的第一首選，無論是平價、吃到飽又或是高級火鍋等，每家火鍋店每到吃飯時間，往往都是大排長龍，不過你有發現嗎？有些火鍋店的肉盤底下，都會墊著「一片生菜」，對此，也有服務生曝光3個原因。

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，許多人都喜歡揪家人朋友一起吃火鍋，不過卻很少人注意到，火鍋店的盤子裡似乎總有幾片生菜，尤其是肉盤，就好像店家的生菜都不用錢一樣，每盤肉都要「附贈」幾片生菜。

不過就有火鍋店的服務員透露其中原因，並表示其中學問可大了，不但沒有虧，反而還賺到，「多放了幾片葉子看起來好像是火鍋店虧了，但其實這也給火鍋店省了好多『麻煩』」。

▲有火鍋店店員透露為何肉盤上都要墊一片生菜的3項原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

第二，「有綠葉子的襯托，讓菜品更好看」，肉大多是紅色的，配上綠色的葉子可以起到紅花配綠葉的效果，這樣出菜好看，客人看著賞心悅目，自然心情也好，回頭率也高，尤其是在高品質的火鍋店，菜的顏值也是直接影響客流的因素。

第三，「遮蓋血水，吸收油分」，結合上面兩個優點，還能綜合出這個很重要的用處，我們吃的肉裡面，有的是新鮮的，有的是冷凍的，比如肥牛卷，上桌後沒有及時吃掉，就會融化，這時候肯定會有一些不美觀的血水，而如果墊上了菜葉子，血水就會藏在葉子裡，就不會尷尬地露出來了。（編輯：郭佩蓉）