尾牙爽吃米其林餐廳！Joeman「員工年終」曝光 網全跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 11:17:41｜2021-02-03 11:55:27
又到了一年一度的歲末年初之時，不少公司為了體恤員工整年的辛勞，紛紛開始擬定發放年終獎金的企劃或是舉辦尾牙。日前，知名Youtuber Joeman就帶著員工去吃尾牙，吃飽後還有抽獎，其獎項及年終獎金曝光後，引發網友熱議。
Joeman日前發佈新片「尾牙吃米其林二星！各種獎項抽到爆」，影片中他帶著員工到一間米其林2星的餐廳吃飯，並幫4位員工點了加一成服務費3600元的套餐，而光是柳橙汁、西瓜汁一杯就要價240元；菜色也包含「鮑魚滷肉飯」、「麻油雞飯」等等高檔食材製成的美食，讓員工吃得非常開心。用餐結束後，Joeman還製作了古早味的「戳戳樂」給員工抽獎，其一開始內容物抽出，有人抽到「手機保護貼」、「口罩」、「衛生紙」等等，沒想到最後還有大獎，有員工抽到最新遊戲機「PS5」及現金1萬元；隨後Joeman表示好戲還在後頭，拿出廠商贊助的「空氣清淨機」、「市值10萬的筆記型電腦」、「高級曲面螢幕」等等，員工各個抽得不亦樂乎。影片最後，Joeman坦言，在這疫情衝擊的一年，許多企業都有被影響到，但自己看了去年財報後，發現2020年的收入跟2019年的收入對比，大幅成長不少，因此每位員工的年終至少4個月，有些人可以領到5、6個月，非常感謝大家去年的辛勞的付出，談起自己對員工的大方，Joeman強調「我希望大家都能夠買房」。影片一出才兩天，就突破63萬人觀看，不少網友紛紛留言「自己的工作室至少四個月年終，真的要跪了」、「Joeman最後那一段講的好窩心，讓員工進可攻，退可守，羨慕當你的員工」、「老闆很感性，最終目標是每個人都買房，讚讚」、「好屌的工作室，看完好想跳槽」、「這種老闆到底哪裡找....」、「請收下我的膝蓋，真的是好老闆」。（編輯：張嘉哲）
人的公司 :百萬 九妹的公司 : 工作五年人